موعد مباراة إيران وسوريا في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل المنتخب السوري ضيفاً ثقيلاً على نظيره المتأهل سلفاً للمونديال منتخب إيران يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الإيراني المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش عازماً على الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في مشواره في التصفيات الحالية، ولعل ما سيُعطيه أفضلية كبيرة أنه سيخوض المباراة بأعصاب هادئة للغاية بعدما ضمن تأهله مسبقاً إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية وأيضاً لكونه سيلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

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ولكنه وفي الوقت ذاته يُدرك جيداً أن الفوز لن يكون سهلاً أمام المنتخب السوري الطامح بدوره تحت قيادة مدربه الوطني أيمن حكيم لتحقيق الفوز، وذلك من أجل إنتزاع المركز الثاني في ترتيب المجموعة وبالتالي تحقيق الحلم والتأهل بشكل مباشرة إلي المونديال، وخاصة في ظل المواجهة المرتقبة بين الوصيف منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب أوزبكستان صاحب المركز الرابع، علماً بأن فوز المنتخب السوري سوف يؤهله لا محالة سواء مباشرة من بوابة المركز الثاني أو عن طريق الملحق النهائي من بوابة المركز الثالث.

ولا شك أن فوز منتخب سوريا في الجولة الماضية على حساب نظيره المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سوف يُشكل له دافعاً معنوياً كبيراً من أجل تحقيق المعجزة والفوز على المنتخب الإيراني في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب إيران الصدارة ويمتلك في رصيده 21 نقطة، والتي حققها من خلال فوزه في 6 مباريات وتعادله في 3 مباريات أخرى في مقابل عدم تعرضه إلي أي هزيمة حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات، أما المنتخب السوري فيحتل المركز الثالث ويمتلك في رصيده 12 نقطة، فيما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوزبكستان في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 12 نقطة.