موعد مباراة أوزبكستان وكوريا الجنوبية في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب أوزبكستان بضيفه منتخب كوريا الجنوبية في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الأوزبكي المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل قلب الطاولة على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية وإنتزاع منه بطاقة التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وخاصة في حالة خسارة المنتخب السوري في التوقيت ذاته على يد المنتخب الإيراني، مما سيجعل المنتخب الأوزبكي حينها يرتقي إلي وصافة الترتيب وبالتالي يضمن تأهله بشكل مباشر إلي كأس العالم دون الحاجة إلي خوض غمار الملحق النهائي.

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أما على الجانب الآخر فيبدو منتخب كوريا الجنوبية في وضعية حرجة للغاية، وذلك بعدما فشل في حسم تأهله إلي المونديال بشكل رسمي في الجولة الماضية عقب تعادله سلبياً دون أهداف أمام ضيفه المنتخب الإيراني، ليبقى عليه الآن ضرورة تحقيق الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه المنتخب الأوزبكي من أجل ضمان تأهله عن المركز الثاني وبشكل مباشر إلي المونديال دون الحاجة إلي النظر إلي نتيجة المباراة الآخرى التي ستجمع بين المنتخب الإيراني وضيفه المنتخب السوري.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل المنتخب الإيراني الصدارة ويمتلك في رصيده 21 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يحتل المنتخب السوري المركز الثالث ويمتلك في رصيده 12 نقطة، أما منتخب أوزبكستان فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 12 نقطة أيضاً.

مما يؤكد بدوره أن جميع الإحتمالات واردة بين الثلاثي منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب سوريا ومنتخب أوزبكستان، ولعل الأمر المؤكد أن أي منتخب من المنتخبات الثلاثة لا يرغب تماماً في التأهل عبر بوابة الملحق، وذلك لكونه طريقاً في غاية الصعوبة بسبب إصطدامه في نهاية المطاف بمنتخب من قارة أمريكا الجنوبية.