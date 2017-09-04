موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم المنتخب السعودي بضيفه المتأهل سلفاً إلي المونديال منتخب اليابان في قمة نارية من العيار الثقيل يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب الملك عبد الله المعروف بالجوهرة المشعة في مدينة جدة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب السعودي المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد مُضيفه المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، مما أضعف بالتالي من حظوظه في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية بشكل مباشر عن المركز الثاني في المجموعة.

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فعلى الرغم أن المنتخب السعودي يحتل حالياً وصافة الترتيب إلا أنه يحتاج إلي تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه المنتخب الياباني في الجولة الآخيرة، ومن ثم النظر إلي نتيجة المباراة التي ستجمع بين منتخب أستراليا وضيفه منتخب تايلاند، على أمل أن يكون المنتخب الأسترالي إما حقق فوزاً صغيراً أو سقط في فخ التعادل أو الهزيمة، وذلك حتى يضمن الأخضر السعودي تأهله مباشرة إلي كأس العالم.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة يحتل منتخب اليابان الصدارة ويمتلك في رصيده 20 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب السعودية في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 16 نقطة أيضاً، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل المنتخب السعودي 16 هدفاً وإستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما سجل منتخب أستراليا 14 هدفاً وإستقبلت شباكه 10 أهداف.

وبالتالي فإن الجماهير السعودية تُدرك جيداً أن التأهل بشكل مباشر إلي المونديال سوف يكون في غاية الصعوبة، وذلك نظراً لآن المنتخب الأسترالي من المتوقع أن يُحقق فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه الضعيف منتخب تايلاند، وإضافة لذلك صعوبة تحقيق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً على حساب ضيفه الثقيل المنتخب الياباني.