موعد مباراة النمسا وجورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب النمسا لإستقبال نظيره منتخب جورجيا يوم غداً الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب النمسا المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل إنعاش آماله في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وخاصة بعدما تعرض إلي الخسارة في الجولة الماضية خارج أرضه على يد مُضيفه منتخب ويلز بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله يبتعد كثيراً عن مقاعد التأهل إلي كأس العالم.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب النمساوي لا يزال أمله باقياً في التأهل حتى ولو كان ذلك من بوابة المركز الثاني والذي سيؤهل بدوره صاحبه إلي غمار الملحق النهائي، علماً بأنه في حالة تحقق ذلك الأمر فسوف يكون في غاية الصعوبة وذلك في ظل المنافسة الشرسة على بطاقات التأهل بين كلاً من منتخب صربيا ومنتخب جمهورية إيرلندا ومنتخب ويلز.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الرابعة يحتل منتخب صربيا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 15 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب جمهورية إيرلندا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب ويلز المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة، أما منتخب النمسا فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 8 نقاط، بينما يحتل منتخب جورجيا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 4 نقاط ويحتل منتخب مولدوفا المركز السادس ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط، وبالتالي فإن كلاهما فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال.

وحتى هذه اللحظة من عمر التصفيات حقق منتخب النمسا الفوز في لقائين وتعادل في لقائين في مقابل تعرضه إلي الخسارة في 3 مباريات أخرى، أمام على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب النمسا 9 أهداف وإستقبلت شباكه 9 أهداف أخرى.