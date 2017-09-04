موعد مباراة مولدوفا وويلز في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

Advertisements

يحل منتخب ويلز ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب مولدوفا يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الويلزي المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة الإقترب أكثر من صاحبي المركز الأول والثاني في ترتيب المجموعة، حتى يضمن مقعده في نهاية المطاف إما بشكل مباشر في المونديال المقبل أو من بوابة الملحق النهائي بدرجة أقل، ولكن المنتخب الويلزي يُدرك أيضاً أن تحقيق ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق في ظل المنافسة الشرسة مع 3 منتخبات أخرى على مقاعد التأهل.

Advertisements

وبالرغم من ذلك إلا أن المنتخب الويلزي يُدرك جيداً أنه في حالة حقق الفوز في المباريات ال 3 المقبلة المتبقية له في التصفيات الحالية، فإنه سيضمن بلا شك المركز الثاني في ترتيب المجموعة أو المركز الأول في حالة تعثر المتصدر منتخب صربيا وهو الأمر الذي تتمناه الجماهير الويلزية خوفاً من المفاجأت أو من العقبات في الملحق النهائي.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الرابعة يحتل منتخب صربيا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 15 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب جمهورية إيرلندا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب ويلز المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة، أما منتخب النمسا فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 8 نقاط، بينما يحتل منتخب جورجيا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 4 نقاط ويحتل منتخب مولدوفا المركز السادس والآخير ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات، علماً بأن كلاهما فقد كامل حظوظهما في التأهل إلي المونديال بشكل رسمي.

ولا شك أن الجماهير الويلزية تأمل أن ينجح منتخب بلادها في الوصول من جديد إلي بطولة قارية، وذلك بعدما شارك في صيف العام الماضي 2016 م في كأس أمم أوروبا على الأراضي الفرنسية.