موعد مباراة إيرلندا وصربيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب جمهورية إيرلندا بضيفه منتخب صربيا يوم غداً الثلاثاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب جمهورية إيرلندا المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على صدارة المجموعة وإنتزاعها من المنتخب الصربي، علماً بأنه كان من الممكن أن يكون متعادلاً معه في النقاط لولا سقوطه في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب جورجيا.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة تبدو أمامه سانحة لخطف الصدارة في هذه الجولة، وخاصة لآنه سيلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما يُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً من أجل تحقيق الإنتصار وإكمال مشواره فيما تبقى من عمر التصفيات بشكل مثالي، حتى يضمن تأهله إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية بشكل مباشر دون خوض غمار الملحق النهائي.

أما على الجانب الآخر فيبدو منتخب صربيا في حالة جيدة أيضاً وخاصة وأنه يتصدر المجموعة الرابعة، ولكنه وفي الوقت ذاته يُدرك جيداً أنه من الممكن أن يفقد مقعد الصدارة في هذه الجولة نظراً للمباراة الصعبة التي تنتظره أمام منتخب جمهورية إيرلندا وخاصة في ظل الأجواء الجماهيرية الحماسية من جانب أصحاب الأرض.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الرابعة يحتل منتخب صربيا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 15 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني منتخب جمهورية إيرلندا ويمتلك في رصيده 13 نقطة، فيما يحتل منتخب ويلز المركز الثالث ويمتلك في رصيده 11 نقطة، أما منتخب النمسا فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 8 نقاط، بينما يحتل منتخب جورجيا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 4 نقاط ويحتل منتخب مولدوفا المركز السادس والآخير ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط وبالتالي فقد كلاهما كامل الحظوظ في بلوغ المونديال.