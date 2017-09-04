ملخص مباراة الكاميرون ونيجيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله القمة النارية التي جمعت بين منتخب الكاميرون وضيفه منتخب نيجيريا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل منتخب أن يقوم بفرض سيطرته على الطرف الآخر منذ اللحظات الأولى، ولكن ومع مرور الدقائق لم يتمكن أي من المنتخبين من تشكيل أي خطورة على مرمى المنتخب الآخر وإنحصر اللعب أكثر في وسط الميدان وسط صراعات بدنية قوية من الجانبين.

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ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة الثلاثين تمكن منتخب نيجيريا من إفتتاح التسجيل، وذلك عبر لاعبه موزيس سيمون عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الأسود الكاميرونية ليضع منتخب بلاده في المقدمة، ولم يكتفِ منتخب نيجيريا بذلك فبعدها بثلاثة دقائق فقط كاد منتخب النسور يُضيف ثاني أهدافه بعدما سدد مهاجمه أوديون إيغالو كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة بقليل، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم منتخب نيجيريا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الكاميروني عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان، فيما بحث المنتخب النيجيري عن تسجيل المزيد من الأهداف وذلك من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وضمان النقاط الثلاث.

وعند الدقيقة السابعة والستين كاد المنتخب النيجيري يُسجل هدفه الثاني في اللقاء، وذلك بعدما سدد لاعبه فيكتور موزيس كرة ساقطة من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من التسجيل، وعند الدقيقة الخامسة والسبعين سنحت أمام منتخب الكاميرون فرصة مثالية من أجل العودة في اللقاء حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء، ليُنفذها مهاجمه البديل فينسنت أبو بكر بنجاح ويُعدل النتيجة لمنتخب بلاده.

لتمر بعدها الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى بعض المحاولات الفاشلة من جانب المنتخب الكاميروني، وبذلك رفع المنتخب النيجيري رصيده إلي 10 نقاط في صدارة المجموعة فيما رفع منتخب الكاميرون رصيده إلي 3 نقاط في المركز الثالث.