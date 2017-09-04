موعد مباراة ليشتنشتاين وإسبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب ليشتنشتاين يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الإسباني المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره السابع في مشواره في التصفيات الحالية، وذلك من أجل مواصلة الإنفراد بصدارة المجموعة والإقتراب أكثر من حسم تأهله إلي المونديال بشكل مباشر والإبتعاد عن الملحق النهائي، ولعل ما زاد من حظوظ المنتخب الإسباني بنسبة كبيرة هو فوزه العريض في الجولة الماضية على أرضه أمام ضيفه منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وبالتالي أصبح المنتخب الإسباني مرشحاً رئيسياً لنيل بطاقة التأهل المباشر عن هذه المجموعة، وخاصة لآن منتخب إيطاليا كان المنافس الوحيد له على هذه البطاقة وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المنتخب الإسباني عليه الحذر كثيراً فأي تعثر له في الجولات ال 3 المتبقية من عمر التصفيات قد تسمح للمنتخب الإيطالي بأن ينقض على الصدارة من جديد، ولكن الجماهير الإسبانية تُدرك جيداً أن ذلك الأمر من المستبعد حدوثه تماماً لما يمتلكه المنتخب الإسباني من جيل حالي قادر ليس فقط على الوصول إلي المونديال وإنما التتويج باللقب العالمي أيضاً.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة السابعة يحتل منتخب إسبانيا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 19 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب إيطاليا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 12 نقطة، أما منتخب الكيان الصهيوني فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، بينما يحتل منتخب مقدونيا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 6 نقاط ويحتل منتخب ليشتنشتاين المركز السادس والآخير ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات.

مما يؤكد بأن المنتخب الإسباني قد ضمن بشكل مؤكد مقعده في المونديال في إنتظار تأكيد ذلك رسمياً، فيما ضمن المنتخب الإيطالي مقعده في الملحق النهائي.