موعد مباراة أيسلندا وأوكرانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب أيسلندا بضيفه منتخب أوكرانيا يوم غداً الثلاثاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب أيسلندا المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على المركز الثاني وإنتزاعه من منتخب أوكرانيا، وليس ذلك فحسب بل الإقتراب أيضاً من متصدر الترتيب منتخب كرواتيا والذي من الممكن أن يتعثر في هذه الجولة، نظراً للمواجهة الصعبة للغاية التي تنتظره خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب تركيا والذي لديه حظوظ كبيرة هو الآخر في الوصول إلي المونديال.

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أما على الجانب الآخر فلا يختلف الحال كثيراً حيث يرغب منتخب أوكرانيا هو أيضاً في تحقيق الفوز، وذلك من أجل مواصلة الضغط على متصدر المجموعة منتخب كرواتيا ولم لا أيضاً خطف الصدارة في هذه الجولة في حالة سقوط المتصدر سواء في فخ الخسارة أو حتى التعادل، مما يؤكد أن الصراع على بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة سوف يستمر حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة التاسعة يحتل منتخب كرواتيا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب أوكرانيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة، أما منتخب تركيا فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 11 نقطة، بينما يحتل منتخب فنلندا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 4 نقاط ويحتل منتخب كوسوفو المركز السادس والآخير ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط، علماً بأن كلاهما فقد كامل حظوظهما في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي.

ولكن الصراع على المركز الأول سيظل شرساً بين المنتخبات الأربعة الآخرى من أجل الوصول إلي المونديال بشكل مباشر، أما الأمر المؤكد فهو أن كأس العالم المقبل سوف يفتقد لإثنين من المنتخبات التي تُقدم كرة قدم مميزة في الأونة الآخيرة.