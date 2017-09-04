“محافظ مطروح” يدعم منتخب مصر بإرسال وفود تشجيعية لاستاد برج العرب

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أعلن رئيس نادي الرجاء سعد أبو صندوق أن محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبوزيد بعث بوفد اليوم الموافق الرابع من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017 الموافق يوم الإثنين إلى استاد برج العرب لدعم المنتخب المصري أثناء مواجهته منتخب أوغندا في إطار جولة الإياب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 المقام في دولة روسيا.

وأعلن مواقع الإنترنت “الفيس بوك” أن الوفد القادم من محافظة مرسى مطروح لتشجيع المنتخب المصري في مباراته التي من المقرر أن تكون في يوم غداً الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم الثلاثاء قاموا بذبح “عجل” كان هدية من محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبوزيد إلى المنتخب الوطني المصري.

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والجدير بالذكر أن منتخب أوغندا لعب أمام منتخب الفراعنة في يوم الخميس الماضي الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الماضي في إطار جولة الذهاب حيث كانت المباراة في أوغندا التي أسفرت عن فوز المنتخب الأوغندي بهدف نظيف في المباراة ليصبح رصيده في المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا سبع نقاط، ثم يليه المنتخب المصري برصيد ستة نقاط حيث كان المنتخب المصري هو متصدر المجموعة قبل مباراته أمام المنتخب الأوغندي الأخيرة ثم يليهم في المركز الثالث منتخب دولة غانا بنقطتين، ثم بعد ذلك يحتل منتخب دولة الكونغو الديمقراطية أخر المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وتم عقد مؤتمر فني مساء اليوم في استاد برج العرب ليتم تحديد ملابسات مباراة غداً الثلاثاء بين منتخب الفراعنة وبين المنتخب الأوغندي، حيث حضر المؤتمر حكام ومراقبي المباراة من الدولتين ليتم الإعلان عن زي كلا المنتخبين حيث من المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني المصري في مباراة غداً زيه الاعتيادي باللون الأسود والأبيض والأحمر، بينما يرتدي المنتخب الأوغندي اللون الأبيض والأسود والأبيض.

كما تقرر خلال المؤتمر الفني للقاء غداً الثلاثاء مع الجانب الأمني على أن يتم تأمين وصول لاعبي كلا المنتخبين قبل بداية اللقاء بحوالي تسعين دقيقة إلى استاد برج العرب.

ولا يزال الموقف غامض بالنسبة لحارس مرمى المنتخب المصري بعد إصابة الحارس الأول للمنتخب عصام الحضري في مباراة الذهاب ضد المنتخب الأوغندي.