موعد مباراة تركيا وكرواتيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يصطدم منتخب تركيا بضيفه منتخب كرواتيا اليوم الثلاثاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات المجموعة التاسعة في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب التركي المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل إحياء آماله في التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وإضافة لذلك سيسعى لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد مُضيفه منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل لا شئ، ولعل ما سيُعطي المنتخب التركي أفضلية نسبية في هذه المباراة أنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة، ولكنه وفي الوقت ذاته يُدرك أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة.

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أما على الجانب الآخر فالخسارة تبدو ممنوعة على المنتخب الكرواتي، وذلك حتى لا يفقد صدارته للمجموعة قبيل جولتين من نهاية التصفيات، وعلى الرغم من أن التعادل قد يكفيه من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، إلا أن المنتخب الكرواتي سيدخل اللقاء باحثاً عن تحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وخاصة لما يمتلكه في صفوفه من عناصر بازرة مثل لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش، مما يُعطيه أفضلية كبيرة للغاية في المباراة التي من الممكن أن تحسم تأهله بشكل مؤكد إلي المونديال.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة التاسعة يحتل منتخب كرواتيا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب أوكرانيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة، أما منتخب تركيا فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 11 نقطة، بينما يحتل منتخب فنلندا المركز الخامس ويمتلك في رصيده 4 نقاط ويحتل منتخب كوسوفو المركز السادس والآخير في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات.