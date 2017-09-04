“الأهلي” ينهي إجراءات التعاقد مع المدافع السوري”عبدالله الشامي”

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أنهت القلعة الحمراء إجراءات احتراف اللاعب عبدالله الشامي وهو مدافع سوري لمدة 3 مواسم قادمة، حيث تم عقد صفقة رياضية لانتقال اللاعب السوري إلى نادي الأهلي المصري بعد أن فسخ تعاقده مع نادي الصفا في لبنان.

كما يقوم في الوقت الحالي مدير العلاقات العامة في النادي الأهلي سمير عدلي بالحصول على الأوراق التي تثبت استغناء نادي الصفا اللبناني عن اللاعب، ليكمل كافة إجراءات دخول اللاعب إلى جمهورية مصر العربية.

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أصدر اتحاد كرة القدم المصري جميع الإجراءات الرسمية بخصوص معاملة اللاعب عبد الله الشامي على أنه لاعب مصري بشرط احتراف لاعبين فقط من كل من دولة فلسطين ودولة سوريا أو لاعب من كليهما.

وأعلن مدير التعاقدات في القلعة الحمراء عصام سراج أن اللاعب عبدالله الشامي اجتاز كافة الاختبارات الطبية التي وقعت عليه في دولة لبنان، وأكد أن الصفقة الرياضية تمت من خلال أحد الوكلاء الرياضيين.

والجدير بالذكر أن اللاعب عبدالله الشامي يبلغ من العمر اثنين وعشرين سنة، وهو لاعب سوري وهو لاعب أساسي دائم المشاركة في المنتخب السوري حتى وصل إلى المنتخب الأولمبي.

وانضم عبدالله الشامي إلى نادي الطليعة في دولة سوريا في قلب الدفاع، وفي خلال فترة الانتقالات الرياضية لعام 2016 تم احتراف اللاعب عبدالله الشامي إلى نادي البحرين، ولكن هذه التجربة لم تدم لمدة طويلة حيث قدم اللاعب اعتذاره للنادي بسبب وفاة والدته وعاد مرة أخرى إلى دولة سوريا.

وبعد عودة إلى سوريا عاد اللاعب عبدالله الشامي مرة أخرى إلى نادي الطليعة السورية، وفي فترة انتقالات صيف 2017 قام اللاعب بالتوقيع على احترافه في نادي الصفا في دولة لبنان، وقبل أن يوقع التوقيع النهائي علم اللاعب برغبة النادي الأهلي المصري باحترافه فيه خلال الفترة الحالية، وعلى ضوء علم اللاعب برغبة النادي الأهلي لم يكمل إجراءات احترافه في نادي الصفا.

وقامت المفاوضات احتراف اللاعب عبدالله الشامي إلى النادي الأهلي المصري عن طريق الوكلاء الرياضيين، لتتم إجراءات ضم اللاعب إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، وشارك اللاعب السوري في منتخب بلاده الأولمبي في بطولة غرب أسيا لعام 2015، حيث قام بالمشاركة في مباراتين من أربع مباريات للمنتخب السوري في البطولة.