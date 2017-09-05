موعد مباراة الهندوراس والولايات المتحدة في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي مونديال 2018 م

Advertisements

يحل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الهندوراس اليوم الثلاثاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في إطار الجولة الثامنة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر والنصف مساءً من اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني بروس أرينا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية على أرضه على يد ضيفه منتخب كوستاريكا بهدفين مقابل لا شئ، مما جعل مركزه الثالث بالتالي مهدداً قبل جولتين فقط على نهاية التصفيات الحالية.

Advertisements

ولكن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يُدرك جيداً في الوقت ذاته أن الإنتصار لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن مُضيفه منتخب الهندوراس سوف يكون مدعوماً بأنصاره الغفيرة من جهة، ومن جهة أخرى لآن منتخب الهندوراس قادماً من إنتصار في الجولة الماضية خارج أرضه، والذي جاء على حساب مُضيفه منتخب ترينيداد وتوباغو بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي فإن منتخب الهندوراس ستكون معنوياته مرتفعة للغاية من أجل حصد النقاط الثلاث والإنقضاض على المركز الثالث.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل منتخب المكسيك الصدارة ويمتلك في رصيده 17 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب كوستاريكا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث ويمتلك في رصيده 8 نقاط، أما منتخب الهندوراس فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 8 نقاط أيضاً، بينما يحتل منتخب بنما المركز الخامس ويمتلك في رصيده 7 نقاط ويحتل منتخب ترينيداد وتوباغو المركز السادس والآخير في قاع ترتيب التصفيات ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات.

مما يؤكد بدروه أن الصراع سوف يظل شرساً على المركز الثالث حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات بين 3 منتخبات.