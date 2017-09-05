موعد مباراة كوستاريكا والمكسيك في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي مونديال 2018 م

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يصطدم منتخب كوستاريكا بضيفه المتأهل سلفاً إلي المونديال منتخب المكسيك يوم غداً الأربعاء في قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك في إطار الجولة الثامنة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب كوستاريكا المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وإضافة لذلك أيضاً لكي يُصبح شريكاً لمتصدر الترتيب منتخب المكسيك والذي سبق له وأن تأهل إلي المونديال في الجولة الماضية، ولعل ما يُعطي منتخب كوستاريكا دافعاً معنوياً كبيراً في هذه المباراة أنه فاز في الجولة الماضية خارج أرضه على يد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل لا شئ.

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أما على الجانب الآخر فيبدو المنتخب المكسيكي في أفضل حالاته وخاصة بعدما تأهل رسمياً إلي المونديال في الجولة الماضية، ليُصبح بذلك أول منتخب يتأهل إلي كأس العالم في روسيا عن قارة أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب المكسيكي سيبحث عن تحقيق الفوز أيضاً في بقية مبارياته في التصفيات الحالية، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول الترتيب وإثبات أحقيته في التأهل إلي المونديال.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل منتخب المكسيك الصدارة ويمتلك في رصيده 17 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب كوستاريكا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث ويمتلك في رصيده 8 نقاط، أما منتخب الهندوراس فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 8 نقاط أيضاً، بينما يحتل منتخب بنما المركز الخامس ويمتلك في رصيده 7 نقاط ويحتل منتخب ترينيداد وتوباغو المركز السادس والآخير في قاع ترتيب التصفيات ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات.

وبالتالي فإن الصراع على التأهل إلي المونديال لا يزال مشتعلاً وربما لن يتم حسم البطاقة الثالثة وبطاقة الملحق إلا عقب إنتهاء الجولة الآخيرة من التصفيات.