المنتخب المصري يقابل نظيره الأوغندي في لقاء مصيري في تمام 8 مساء

Advertisements

يترقب جمهور ومشجعي المنتخب المصري اليوم الثلاثاء في دقات الساعة 8 مساء بإستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة التي تعد المواجهة الحاسمة في تصفيات كاس العالم 2018 أمام نظيرة المنتخب الأوغندي.

سيكون اللقاء مصيري كما يعد الفرصة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم المقام في دولة روسيا لعام 2018، في إطار منافسات المجموعة الخامسة في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.

Advertisements

ويطمح الجهاز الفني وكافة اللاعبين في المنتخب المصري والجماهير في حالة من الترقب الشديد لمتابعة اللقاء لتشجيع المنتخب المصري لتحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2018، حيث يعتبر هذا الهدف هو حلم جميع المصريين.

يسعي المنتخب المصري اليوم إلى تعويض خسارته التي مني بها أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليرتفع رصيد منتخب أوغندا ويتصدر قائمة المجموعة الخامسة بسبع نقاط، ثم يليه المنتخب المصري الذي حقق ست نقاط في عمر البطولة المؤهلة إلى مونديال 2018، ثم يأتي في المرتبة الثالثة منتخب غانا برصيد نقطتين ثم يتذيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة فقط.

وبعد خسارة المنتخب المصري أمام منتخب أوغندا في مباراة الذهاب في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقامة في دولة روسيا في عام 2018، تتجدد طموحات المنتخب المصري من جديد ويمهد له الطريق إلى حد كبير بعد تعادل منتخب الكونغو أمام منتخب غانا في إطار الجولة الأخيرة من عمر التصفيات الإفريقية، لتبعد منتخب غانا عن المنافسة في الصعود إلى المونديال، وتنحصر المنافسة بين كل من المنتخب الأوغندي والمنتخب المصري فقط.

أما من حيث التحكيم الرياضي سيدير لقاء اليوم حكم من جنوب إفريقيا “فيكتور جوميز” ليدير اللقاء في تمام الساعة 8 مساء بين المنتخب المصري والمنتخب الأوغندي.

صرح الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يقوده “هيكتور كوبر” عن البرنامج اللاعبين اليوم حيث ترك لهم حرية موعد الإفطار بحيث لا يتجاوز تمام الساعة 10:30، بينما سيكون موعد غداء اللاعبين في تمام 1:30 ظهراً.

كما سيقوم المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر” بإلقاء محاضرة فنية لكافة لاعبي المنتخب المصري في تمام الساعة 5:15 دقيقة، ليتحرك بعدها المنتخب إلى ملعب المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء لتقام في دقات 8 مساء.