موعد مباراة بوليفيا وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يحل منتخب تشيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب بوليفيا اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب التشيلي المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها على أرضه والتي جائت على مُضيفه منتخب الباراغواي بهدفين مقابل لا شئ، مما جعله يتساوى مع صاحب المركز الخامس منتخب الأرجنتين في عدد النقاط ولكنه حافظ على مركزه الرابع بفارق الأهداف.

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وبالرغم من ذلك إلا أن المنتخب التشيلي يعلم جيداً أن أي تعثر جديد له سيجعل منتخب الأرجنتين يصعد إلي مركزه، علماً أيضاً بأن منتخبات بيرو والباراغواي والإكوادور جميعها تنتظر أي سقوط للمنتخب التشيلي حتى تأخذ مكانه في مقدمة ترتيب التصفيات، وبكل تأكيد هو الأمر الذي لا يرغب المنتخب التشيلي في حدوثه.

وكان المنتخب التشيلي قد حقق حتى الآن في مشواره في التصفيات الحالية 7 إنتصارات وتعادل في لقائين وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 6 مباريات أخرى، أما على الصعيد التهديفي فقد سجل 24 هدفاً وهو ما يؤكد على قوة خط هجومه ولكنه وفي مقابل ذلك يُعاني كثيراً على المستوى الدفاعي حيث تلقت شباكه 22 هدفاً.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل منتخب البرازيل الصدارة ويمتلك في رصيده 36 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب كولومبيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 25 نقطة، فيما يحتل منتخب الأوروغواي المركز الثالث ويمتلك في رصيده 24 نقطة، أما كلاً من منتخب تشيلي ومنتخب الأرجنتين فيحتلان المركز الرابع والخامس على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 23 نقطة، بينما يحتل منتخب بيرو المركز السادس ويمتلك في رصيده 21 نقطة ويحتل منتخب الباراغواي المركز السابع ويمتلك في رصيده 21 نقطة أيضاً ويحتل منتخب الإكوادور المركز الثامن ويمتلك في رصيده 20 نقطة.

كما يتذيل جدول الترتيب كلاً من منتخب بوليفيا صاحب المركز التاسع ويمتلك في رصيده 10 نقاط ومنتخب فينزويلا صاحب المركز العاشر والآخير ويمتلك في رصيده 7 نقاط.