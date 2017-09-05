ملخص مباراة أستراليا وتايلاند في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حقق منتخب أستراليا فوزاً صعباً على حساب ضيفه منتخب تايلاند بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة ميلبورن الأسترالية ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى سيطر المنتخب الأسترالي بشكل كامل على ضيفه وضغط بقوة كبيرة للغاية، وذلك في إطار سعيه لتسجيل العديد من الأهداف حتى يضمن مقعده بشكل مباشر في المونديال، ولكنه وفي مقابل ذلك وجد أمامه منتخباً متراجعاً بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية مما جعل الأمور معقدة وصعبة للغاية على المنتخب الأسترالي.

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ومع مرور الدقائق وتأخر الهدف الأول من جانب أصحاب الأرض بدا التوتر واضحاً على لاعبي منتخب أستراليا، وخاصة وأنهم يُدركون جيداً أن أي نتيجة في هذه المباراة غير الفوز قد تجعلهم في نهاية المطاف في المركز الثالث في ترتيب المجموعة وبالتالي التأهل إلي الملحق النهائي وذلك في حالة فوز المنتخب السعودي في مساء اليوم على المنتخب الياباني.

وإستمر ذلك السيناريو الباهت حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين وهو الأمر الذي زاد من حجم الضغوطات على المنتخب الأسترالي وجماهيره الغفيرة.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه وإستمر الضغط القوي من جانب منتخب أستراليا بحثاً عن تسجيل الأهداف، وعند الدقيقة السابعة والستين تأكد المنتخب الأسترالي أن الحظ اليوم يُعانده بعدما سدد لاعبه توم روجيتش كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن للحارس كوسين تصدى للكرة وحرم المنتخب الأسترالي من التسجيل.

ولكن الصمود الدفاعي من جانب منتخب تايلاند لم يستمر حتى النهاية، فعند الدقيقة التاسعة والستين نجح منتخب أستراليا أخيراً في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه تومي يوريتش، ولكن المفاجأة حدثت عند الدقيقة الثانية والثمانين حينما تمكن منتخب تايلاند من تعديل النتيجة عبر لاعبه أنان وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير الأسترالية، ولكن المنتخب الأسترالي رفض الخروج بهذه النتيجة وعند الدقيقة السابعة والثمانين نجح في تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر لاعبه ماثيو ليكي، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها وبذلك يرفع المنتخب الأسترالي رصيده إلي 19 نقطة إرتقى بها إلي المركز الثاني مؤقتاً في إنتظار حسم أمر تأهله من عدمه في مساء اليوم.