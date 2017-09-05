موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي مونديال 2018 م

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يصطدم منتخب كولومبيا بضيفه منتخب البرازيل في مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب كولومبيا المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مصالحة جماهيره عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مُضيفه منتخب فنزويلا، ومن جهة أخرى بسبب رغبته في التمسك بمركزه الثاني في جدول ترتيب التصفيات وخاصة في ظل المنافسة الشرسة بين 7 منتخبات على البطاقات الأربعة المتبقية من أجل التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

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أما على الجانب الآخر فسوف يدخل المنتخب البرازيلي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني تيتي بأعصاب هادئة للغاية، وذلك لآنه سبق وأن ضمن تأهله إلي المونديال منذ 3 جولات سابقة وليس ذلك فحسب بل ضمن حتى صدارة جدول ترتيب التصفيات، وبالتالي فإن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على المنتخب الكولومبي الذي سيُحاول إيقاف نجوم السامبا وهم في أفضل حالاتهم وعلى رأسهم نيمار جونيور وفيليبي كوتينيو.

ولكن وفي الوقت ذاته فإن المنتخب الكولومبي سوف يعتمد هو الآخر على نجومه مثل النمر راداميل فالكاو وخوان كوادرادو وخاميس رودريغز، علماً بأن الفوز وحده هو من يضمن لمنتخب كولومبيا الحفاظ على المركز الثاني في إنتظار الحسم في الشهر المقبل في أخر جولتين من عمر التصفيات.

وكان منتخب كولومبيا قد حقق حتى الآن 7 إنتصارات وتعادل في 4 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 4 مباريات أخرى، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب كولومبيا 18 هدفاً ولكنه وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 15 هدفاً، أما على الجانب الآخر فقد حقق المنتخب البرازيلي 11 إنتصار وتعادل في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في مباراة واحدة فقط، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب السامبا 37 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف فقط.