ملخص مباراة إيران وسوريا في تصفيات أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما الموقعة المرتقبة بين منتخب إيران وضيفه منتخب سوريا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى بدت الرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من المنتخبين وخاصة منتخب سوريا الذي كان يبحث عن خطف بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، وذلك بعدما كان المنتخب الإيراني قد ضمن سابقاً بطاقة التأهل الأولى إلي المونديال.

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وعند الدقيقة الثالثة عشر تمكن منتخب سوريا من تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما سجل له اللاعب تامر حاج محمد أولى الأهداف وسط حالة من الصدمة من جانب المنتخب الإيراني وجماهيره، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والأربعين تمكن المنتخب الإيراني من تعديل النتيجة وذلك عبر لاعبه ساردار أزمون ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإيراني ضاغطاً بشكل قوي للغاية على ضيفه، وعند الدقيقة الثامنة والخمسين كاد المنتخب الإيراني يُسجل ثاني أهدافه بعدما سدد لاعبه البديل روزبيه كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة وقفت بجانب المنتخب السوري وتصدت للكرة.

وعند الدقيقة الرابعة والستين نجح المنتخب الإيراني في قلب الطاولة على ضيفه، وذلك عن طريق تسجيله للهدف الثاني والذي جاء عبر ساردار أزمون أيضاً وسط فرحة عارمة من الجماهير الإيرانية، وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأت الضغط نسبياً من جانب منتخب إيران وفي الوقت ذاته أيضاً غابت الفرص والخطورة الهجومية تماماً من جانب منتخب سوريا على عكس ما كان متوقعاً.

ليستمر ذلك السيناريو حتى جائت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح منتخب سوريا في تعديل النتيجة عبر مهاجمه عمر السومة، ليُطلق الحكم بعدها صافرته مُعلناً نهاية المباراة وبذلك ضمن المنتخب السوري مقعده الثالث في ترتيب المجموعة وبالتالي ضمن تأهله إلي الملحق النهائي.