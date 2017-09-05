موعد مباراة الإكوادور وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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يستعد منتخب الإكوادور لإستقبال نظيره منتخب بيرو في مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإكوادورية كويتو، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب الإكوادور المواجهة باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة صراعه على إحدى البطاقات المؤهلة إلي المونديال المقبل حتى وإن كان تأهله من بوابة الملحق النهائي، ولعل ما يُعطيه دافعاً كبيراً أنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما سيجعلها فرصة مثالية أيضاً من أجل مصالحة جماهيره عقب الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية خارج أرضه، والتي جائت على يد منتخب البرازيل بهدفين مقابل لا شئ.

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أما على الجانب الآخر فالوضع يبدو متشابهاً تماماً حيث يحتاج منتخب بيرو إلي تحقيق الفوز أيضاً، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المنتخبات التي تتواجد في مقدمة جدول ترتيب التصفيات، ولكن معنويات منتخب بيرو أفضل بكل تأكيد وخاصة بعدما فاز في الجولة الماضية على أرضه على حساب ضيفه منتخب بوليفيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل منتخب بيرو المركز السادس ويمتلك في رصيده 21 نقطة، فيما يحتل منتخب الإكوادور المركز الثامن ويمتلك في رصيده 20 نقطة، أي أن الفارق بينهما نقطة واحدة فقط وهو الأمر الذي سيُشعل من أجواء المباراة كثيراً بين الطرفين.

وكان منتخب بيرو حتى الآن قد حقق 6 إنتصارات وتعادل في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 6 مباريات أخرى، أما منتخب الإكوادور فقد حقق 6 إنتصارات هو الآخر وتعادل في لقائين وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 7 مباريات أخرى، وعلى صعيد المعدل التهديفي سجل منتخب بيرو 24 هدفاً وإستقبلت شباكه 24 هدفاً أيضاً، فيما سجل منتخب الإكوادور 23 هدفاً وإستقبلت شباكه 22 هدفاً مما يؤكد بأن دفاع كلاً من المنتخبين يُعاني كثيراً.