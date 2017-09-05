موعد مباراة الأرجنتين وفينزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي مونديال 2018 م

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يستعد منتخب الأرجنتين لإستقبال نظيره منتخب فينزويلا يوم غداً الأربعاء في العاصمة الأرجنتينية بيونوس أيرس، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيٌقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب التانغو المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني خورخي سامباولي عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مصالحة جماهيره عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الماضية أمام مُضيفه منتخب الأوروغواي، وبالتالي فإنه لم يتمكن من مغادرة المركز الخامس وليس ذلك فحسب بل إقترب منه كثيراً كلاً من منتخب بيرو ومنتخب الباراغواي ومنتخب الإكوادور.

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وعلى الرغم من أن المنتخب الأرجنتيني وجماهيره لا يرغبون في إنهاء التصفيات في المركز الخامس والذي يؤهل بدوره إلي الملحق النهائي، إلا أن منتخب التانغو بات مهدداً الآن بعدم التأهل من الأساس إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، وذلك في حالة تعثره من جديد في أي مباراة من المباريات ال 3 المتبقية له من عمر التصفيات.

علماً بأن الهدف الرئيسي لمنتخب الأرجنتين ليس فقط التأهل إلي كأس العالم وإنما المنافسة بقوة على اللقب العالمي، مع العلم أنه كان قريباً للغاية من تحقيق اللقب في أخر نسخة من عمر المونديال والتي كانت في صيف عام 2014 م في البرازيل، وذلك حينما وصل إلي الدور النهائي من عمر المونديال ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد المنتخب الألماني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ولكن ذلك لا يمنع بكل تأكيد منتخب الأرجنتين من المحاولة من جديد وهذه المرة على الأراضي الروسية، وخاصة وأن منتخب التانغو يمتلك حالياً جيلاً مثالياً لن يتكرر ربما في السنوات القادمة، ولعل من أبرز نجومه هو ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم والفائز بالكرة الذهبية في 5 مناسبات سابقة، وإضافة له أيضاً كلاً من باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا وغونزالو هيغواين وسيرخيو أغويرو، ليبقى حلم الجماهير الأرجنتينية أن يفوز منتخب بلادها بالجيل الحالي بلقب المونديال.