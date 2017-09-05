موعد مباراة الباراغواي والأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي مونديال 2018 م

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يصطدم منتخب الباراغواي بضيفه منتخب الأوروغواي يوم غداً الأربعاء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل منتخب الباراغواي المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المنتخبات المتواجدة في مقدمة جدول ترتيب التصفيات، حتى يتمكن في نهاية المطاف من التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية، ولعل الفوز الآخير الذي حققه منتخب الباراغواي في الجولة الماضية خارج أرضه، والذي جاء على حساب مُضيفه منتخب تشيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ سوف يُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً في هذه المباراة.

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أما على الجانب الآخر فيجد منتخب الأوروغواي نفسه أمام حتمية تحقيق الفوز, وذلك في حالة أراد المحافظة على مركزه الثالث أو التقدم إلي المركز الثاني قبل جولتين فقط من نهاية مشوار التصفيات، وبالتالي يضمن مقعده بشكل مباشر في المونديال المقبل بعيداً عن خوض غمار الملحق النهائي على الرغم من أن الملحق أيضاً لا يُعد صعباً على أي منتخب من قارة أمريكا الجنوبية.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل منتخب الأوروغواي حالياً المركز الثالث ويمتلك في رصيده 24 نقطة، فيما يحتل منتخب الباراغواي المركز السابع ويمتلك في رصيده 21 نقطة، وهو الأمر الذي سيُزيد من إثارة المباراة بين الطرفين نظراً لآن الفارق بينهما 3 نقاط فقط.

وكان منتخب الأوروغواي قد حقق حتى الآن 7 إنتصارات وتعادل في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 5 مباريات أخرى، أما منتخب الباراغواي فقد حقق 6 إنتصارات وتعادل في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 6 مباريات أخرى، بينما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب الأوروغواي 26 هدفاً وإستقبلت شباكه 17 هدفاً، أما منتخب الباراغواي فقد سجل 16 هدفاً ولكن شباكه إستقبلت 21 هدفاً مما يؤكد أنه يُعاني كثيراً على مستوى خطه الدفاعي منذ إنطلاقة التصفيات.