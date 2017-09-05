ملخص مباراة مصر وأوغندا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على حساب ضيفه منتخب أوغندا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى بدا منتخب أوغندا عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، ولكن وعند الدقيقة السادسة ومن أول فرصة حقيقية لأصحاب الأرض نجح المنتخب المصري في إفتتاح التسجيل وذلك عبر الفرعون محمد صلاح وسط فرحة عارمة من الجماهير المصرية.

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وعند الدقيقة السابعة والعشرين كاد منتخب الفراعنة يُسجل هدفه الثاني في اللقاء، وذلك بعدما سدد لاعبه عبد الله السعيد كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس دينس أونيانغو تصدى لها بنجاح وأنقذ مرماه، وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأت الأوضاع كثيراً من الجانبين وفي ظل غياب أي ردة فعل من جانب منتخب أوغندا، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب الفراعنة بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب المصري أن يقتل المباراة وذلك من خلال تسجيله للهدف الثاني حتى يضمن النقاط الثلاث، وفي المقابل حاول منتخب أوغندا أن يكون فعالاً من الناحية الهجومية بعدما فشل في تهديد مرمى المنتخب المصري طوال الشوط الأول.

ومع مرور الدقائق بدا التوتر واضحاً بصورة جلية على لاعبي المنتخب المصري خوفاً من حدوث أي مفاجأة على مستوى النتيجة، وفي المقابل بدأ المنتخب الأوغندي بدوره يكتسب الثقة شيئاً ما وهو ما أثار القلق كثيراً بين الجماهير المصرية، وعند الدقيقة السبعين قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري إجراء تغيير على تشكيلته، فأشرك محمود حسن تريزيجيه بدلاً من رمضان صبحي من أجل تأمين الجبهة اليسرى من الناحية الدفاعية بصورة أكبر.

لتمر بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وبذلك رفع المنتخب المصري رصيده إلي 9 نقاط إرتقى بها إلي صدارة ترتيب المجموعة، فيما إستقر رصيد منتخب أوغندا عند 7 نقاط ليبقى الصراع مفتوحاً بينهما على بطاقة التأهل إلي المونديال حتى الجولة القادمة أو ربما حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.