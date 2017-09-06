ملخص مباراة كولومبيا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي مونديال 2018 م

Advertisements

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة القمة التي جمعت بين منتخب كولومبيا وضيفه المتأهل سلفاً إلي المونديال منتخب البرازيل، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول منتخب كولومبيا إستغلال عاملي الأرض والجمهور والضغط بشكل قوي على ضيفه، ولكنه وفي المقابل وجد أمامه منتخباً هادئاً تماماً نظراً لكونه حسم أمر تأهله إلي المونديال المقبل منذ 3 جولات سابقة مما جعل الأمور أكثر صعوبة على أصحاب الأرض.

Advertisements

ومع مرور الدقائق إستمر الضغط القوي من جانب منتخب كولومبيا ولكن دون أن يتمكن من إستغلال ذلك بأي وسيلة ممكنة من أجل تسجيل الأهداف، وذلك لما وجده أمامه من دفاع برازيلي صلب وأيضاً حارس مرمى متألق إسمه أليسون والذي أبدع وتصدى للعديد من الكرات التي تم تسديدها عليه من المنتخب الكولومبي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تتغير الأمور على الإطلاق وإستمر الحال على ما هو عليه، حتى جائت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن المنتخب البرازيلي من تسجيل هدفه الأول في المباراة بطريقة أكثر من رائعة وذلك عبر لاعبه ويليان دا سيلفا، لينتهي الشوط على وقع تقدم منتخب السامبا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني بدا على لاعبي منتخب كولومبيا الرغبة في تدارك تأخرهم في النتيجة قبيل فوات الأوان، وعند الدقيقة السادسة والخمسين نجح المنتخب الكولومبي في تعديل النتيجة وذلك بعدما سجل له مهاجمه النمر راداميل فالكاو أولى الأهداف عقب إستغلاله ثغرة في الدفاع البرازيلي ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد.

ولكن الدقائق المتبقية من عمر المباراة لم تشهد سوى محاولات فاشلة من الجانبين وخاصة من جانب منتخب كولومبيا الذي كان يبحث عن تحقيق الإنتصار بشكل ضروري، لتذهب المباراة إلي نهايتها على وقع التعادل بهدف لمثله في نهاية المطاف ويحصد كل منتخب نقطة واحدة فقط، وبذلك رفع منتخب البرازيل رصيده في الصدارة إلي 37 نقطة فيما رفع منتخب كولومبيا رصيده في المركز الثاني إلي 26 نقطة.