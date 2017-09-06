تعرف على طريق المنتخب السعودي نحو مونديال روسيا 2018 م

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إذاً بات المنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يضع قدمه بشكل رسمي في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك بعد عناء كبير ومشوار طويل في تصفيات القارة الأسيوية حتى تمكن المنتخب السعودي في نهاية المطاف من حجز مقعده في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، لينشر الفرحة ليس في المملكة العربية السعودية فقط وإنما في جميع أرجاء الوطن العربي كله، على أمل أن تتمكن المزيد من المنتخبات العربية من التأهل إلي المونديال المقبل أيضاً وخاصة في ظل إقتراب كلاً من منتخب سوريا ومنتخب تونس ومنتخب مصر ومنتخب المغرب من تحقيق ذلك الحلم.

أما بالنسبة للأخضر السعودي الذي حجز مقعده رسمياً في المونديال يوم أمس الثلاثاء والذي كان موافقاً لليوم الخامس من شهر سبتمبر للعام 2016 م، فلن تقتصر أحلام جماهيره الآن على مجرد التواجد في المونديال وإنما ستأمل جماهير الوطن العربي بأكمله أن يتألق المنتخب السعودي في كأس العالم ويصنع الحدث ولم لا وهو يمتلك جيلاً رائعاً للغاية وبه العديد من المواهب الواعدة إضافة إلي بعض العناصر الخبرة، مثل كلاً من فهد المولد ونواف العابد ومحمد السهلاوي وسلمان الفرج وأسامة هوساوي وتيسير الجاسم ويحيي الشهري.

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علماً بأن تأهل المنتخب السعودي للمونديال يُعد الخامس في تاريخه، وذلك بعدما كان قد نجح في التأهل إلي مونديال 1990 م بالولايات المتحدة الأمريكية ومونديال 1998 م بفرنسا ومونديال 2002 م بكوريا الجنوبية واليابان ومونديال 2006 م بألمانيا.

وبكل تأكيد كان طريق المنتخب السعودي طويلاً وشاقاً ولكن أصعب مراحله بكل تأكيد كانت في المرحلة الثالثة من عمر التصفيات، وذلك بسبب تواجده في مجموعة ضمت كلاً من اليابان وأستراليا والإمارات والعراق وتايلاند، ولكنه تمكن في نهاية المطاف من تخطي جميع هذه العقبات حتى نجح في حسم مقعده في المونديال، وإليكم جميع نتائج المنتخب السعودي في المرحلة الثالثة من عمر التصفيات الأسيوية:-