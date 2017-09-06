تعرف على حظوظ المنتخب المصري في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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نجح المنتخب المصري يوم أمس الثلاثاء في إعادة البسمة لشعبه الكبير بعدما تمكن من إستعادة صدارة مجموعته الخامسة ضمن المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وبالتالي زادت حظوظ منتخب الفراعنة من جديد في التواجد على الأراضي الروسية في شهر يونيو المقبل.

وبكل تأكيد لن يكون تأهل المنتخب المصري إلي المونديال أمراً عادياً بالنسبة لجماهيره، والتي لم تتذوق بدورها طعم المونديال منذ 27 عاماً كاملة وتحديداً منذ مونديال 1990 م الذي تمت إقامته في إيطاليا وقتها، علماً بأن المنتخب المصري لم يسبق له وأن وصل إلي كأس العالم سوى في مناسبتين فقط حيث كانت الأولى في مونديال 1934 م بإيطاليا أيضاً فيما كانت المرة الثانية في مونديال 1990 م، وهو الأمر الذي يؤكد بأن هناك أجيالاً لم تُشاهد أبداً منتخب الفراعنة يصل إلي كأس العالم.

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ولكن الآن تبدو الفرصة مثالية من أجل تحقيق ذلك وخاصة وأن المنتخب المصري على بُعد جولتين فقط من نهاية مشواره في التصفيات، وإذا أراد المنتخب المصري حسم تأهله بيده دون النظر إلي نتائج الآخرين فكل ما عليه هو أن يُحقق الفوز في اللقائين القادمين له حتى يضمن مقعده في المونديال، حيث سيواجه في المباراة الأولى على أرضه منتخب الكونغو ومن ثم سيواجه خارج أرضه منتخب غانا وهي المباراة التي يخشاها الكثير من المصريين، نظراً للنتيجة الكارثية التي تعرض لها منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم الماضية في شهر نوفمبر من العام 2013 م حينما إكتسحه منتخب غانا في أكرا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ولكن المنتخب المصري من الممكن أن يتفادى هذه الذكريات في حالة واحدة فقط، وهي أن يتعثر ملاحقه المباشر منتخب أوغندا في الجولة القادمة من عمر التصفيات، حيث سيستقبل على أرضه منتخب غانا وفي حالة سقوطه في فخ التعادل أو الخسارة، يُصبح فوز المنتخب المصري على حساب نظيره منتخب الكونغو يؤهله بشكل مباشر إلي مونديال روسيا دون الحاجة إلي الإنتظار حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الخامسة يحتل منتخب مصر حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب أوغندا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 4 نقاط، أما منتخب الكونغو فيتواجد في المركز الرابع ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.