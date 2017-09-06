تعرف على حظوظ المنتخب السوري في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

Advertisements

صنع المنتخب السوري واحدة من أجمل القصص حتى الآن في تصفيات كأس العالم على مدار التاريخ بأكمله، حيث بات المنتخب السوري على بُعد 360 دقيقة فقط من تحقيق حلمه وحلم جماهيره والتأهل لأول مرة في تاريخ سوريا إلي كأس العالم، وذلك بعدما نجح في يوم أمس الثلاثاء في فرض التعادل على أقوى منتخب في أسيا حالياً وهو منتخب إيران وفي قلب العاصمة الإيرانية طهران، ليتمكن بذلك المنتخب السوري من خلال هذه النقطة أن يحجز مقعده في الملحق الأسيوي.

وبالتالي فإن المنتخب السوري سوف يكون على موعد مع مباراة تاريخية ذهاباً وإياباً في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخب أستراليا في الملحق الأسيوي ضمن أخر مراحل تصفيات القارة الأسيوية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، على أن يواجه بعدها في الملحق النهائي والآخير المؤهل المونديال صاحب المركز الرابع من تصفيات قارة أمريكا الشمالية ذهاباً وإياباً، وهو ما يُعطي الأمل كثيراً للشعب السوري من أجل تحقيق معجزة تاريخية والتواجد في كأس العالم.

Advertisements

وبكل تأكيد هي معجزة وخاصة في ظل الظروف والمحنة التي يعشيها الشعب السوري ودولة سوريا بوجه عام، مما سيجعل تؤهل منتخب سوريا إلي المونديال ربما بمثابة إعادة البناء لدولة فقدت هويتها في الأونة الآخيرة بسبب السياسة وما نتجت عنه من دمار وخراب لدولة سوريا.

ولكن كل هذه الأوجاع الماضية من الممكن أن ينساها الشعب السوري بكرة القدم، ولا يقتصر الأمر فقط على كرة القدم بل هو التأهل إلي كأس العالم لأول مرة في التاريخ وهو الأمر الذي من شأنه أن يقوم بتوحيد صفوف الشعب السوري من جديد، ونستعرض إليكم الآن جميع نتائج المنتخب السوري في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم علماً بأن جميع المباريات على أرضه لعبها المنتخب السوري خارج أرضه:-