تعرف على طريق منتخب إيران نحو مونديال روسيا 2018 م

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يُعد منتخب إيران أول منتخب أسيوي ضمن مقعده في كأس العالم المقبل في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وبالتالي فإن المنتخب الإيراني أثبت بأنه أقوى منتخب على مستوى القارة الأسيوية في الوقت الحالي تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، وبكل تأكيد لا يُعتبر منتخب إيران هو الأقوى لآنه كان أول المتأهلين فقط إلي المونديال ولكن الأرقام المخيفة التي حققها المنتخب الإيراني على مدار مشواره في التصفيات الحالية يؤكد على ذلك.

وبغض النظر عن المرحلة الثانية من عمر التصفيات الأسيوية التي تُعد سهلة نسبياً على أي منتخب كبير في قارة أسيا، إلا أن المنتخب الإيراني نجح في إثبات قوته في المرحلة الثالثة من التصفيات حيث كان متواجداً في المجموعة وذلك بجوار كلاً من منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب الصين ومنتخب أوزبكستان ومنتخب سوريا ومنتخب قطر، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه نجح في تخطي جميع هذه العقبات دون أن يتعرض إلي أي هزيمة على الإطلاق، حيث حقق 6 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في 4 مناسبات، وإضافة لذلك سجل 10 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

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وهو ما يؤكد على قوته وصلابته من الناحية الدفاعية والتي من شأنها أن تُساعده كثيراً في المونديال، وذلك في حالة أراد عبور الدور الأول والوصول على الأقل إلي الدور ربع النهائي على الرغم من علمه الجيد بمدى صعوبة تحقيق ذلك الأمر، ولكن الحلم من الممكن أن يتحقق للمنتخب الإيراني في حالة إستمر على نفس المستوى المميز الذي ظهر به في التصفيات، إلا أن المشكلة الرئيسية التي سيجدها المنتخب الإيراني أنه سيواجه منتخبات أقوى بكثير في المونديال عن التي واجهها طوال مشواره في التصفيات، وإليكم الآن جميع نتائج المنتخب الإيراني في المرحلة الثالثة من التصفيات:-