تعرف على حظوظ المنتخب التونسي في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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بات المنتخب التونسي على مشارف التأهل إلي المونديال المقبل في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك بعدما نجح نسور قرطاج في العودة بنقطة ثمينة للغاية يوم أمس الثلاثاء من خارج أرضهم من أمام مُضيفهم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالتالي إستمر المنتخب التونسي منفرداً بصدارة المجموعة الأولى ضمن المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم.

ولا شك أن المدرب الوطني المخضرم نبيل معلول وعلى الرغم من قيادته للمنتخب التونسي في لقائين فقط في تصفيات المونديال، إلا أنه نجح فيهما بنسبة 100% وبات قريباً من إعادة نسور قرطاج من جديد إلي أهم محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله وهو كأس العالم، علماً بأن المنتخب التونسي في حالة تأهله إلي المونديال وهو الأمر المتوقع بنسبة كبيرة للغاية، فسوف تكون هي المرة الخامسة في تاريخ نسور قرطاج.

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حيث سبق للمنتخب التونسي وأن تأهل في 4 مناسبات سابقة، والتي كانت في مونديال 1978 م في الأرجنتين ومونديال 1998 م في فرنسا ومونديال 2002 م في كوريا الجنوبية واليابان ومونديال 2006 م في ألمانيا، ليقترب بذلك من العودة إلي أضواء المونديال بعد غياب إستمر لمدة 11 عاماً كاملة.

ويحتل منتخب تونس حالياً صدارة المجموعة الأولى ويمتلك في رصيده 10 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل كلاً من منتخب غينيا ومنتخب ليبيا المركز الثالث والرابع على التوالي ويمتلك كلاً منهما في رصيده 3 نقاط فقط.

ومن الممكن أن يحسم المنتخب التونسي تأهله إلي المونديال في الجولة القادمة، وذلك في حالة فوزه خارج أرضه على حساب منتخب غينيا وتعثر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية خارج أمام منتخب ليبيا، أما في حالة فوز كلاً منهما فسوف يتأجل الحسم حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، وفيها سيستقبل منتخب تونس نظيره منتخب ليبيا على أرضية ملعب رادس فيما يستقبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب غينيا، علماً بأن المنتخب التونسي لا يملك أي مجال للتعثر إلا في مرة واحدة فقط حتى لا يفقد صدارته للمجموعة ويضيع حلم المونديال.