تعرف على المنتخبات الأوروبية التي إقتربت من التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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إقتربت العديد من المنتخبات الأوروبية من ضمان مقعد لها بشكل رسمي في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، فعقب مرور 8 جولات من عمر تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي المونديال لم يضمن سوى منتخب واحد فقط مقعده في المونديال وهو منتخب بلجيكا، مما يؤكد بدوره أن الصراع بين جميع المنتخبات شرساً للغاية ولن يُحسم إلا في أخر جولتين من عمر التصفيات.

والبداية مع المجموعة الأولى والتي لا تزال تشهد منافسة شرسة للغاية على المركز الأول، وذلك بين كلاً من منتخب فرنسا صاحب الصدارة والذي يمتلك في رصيده 17 نقطة، ومنتخب السويد صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، ومنتخب هولندا صاحب المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 13 نقطة.

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وفي المجموعة الثانية سيبقى الصراع مفتوحاً حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات، وذلك بين كلاً من منتخب سويسرا صاحب الصدارة والذي يمتلك في رصيده 24 نقطة، ومنتخب البرتغال صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 21 نقطة، أما في المجموعة الثالثة فقد إقترب المنتخب الألماني من حسم تأهله إلي المونديال وأصبح على بُعد جولة واحدة فقط من تحقيق ذلك، نظراً لإحتلاله الصدارة حالياً برصيد 24 نقطة.

وفي المجموعة الرابعة لا يزال الصراع قوياً بين كلاً من منتخب صربيا صاحب الصدارة والذي يمتلك في رصيده 18 نقطة، ومنتخب ويلز صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 14 نقطة، ومنتخب جمهورية إيرلندا صاحب المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 13 نقطة.

أما المجموعة الخامسة فلا يزال الصراع فيها قوياً أيضاً بين كلاً من منتخب بولندا صاحب الصدارة والذي يمتلك في رصيده 19 نقطة، ومنتخب مونتينيغرو صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، ومنتخب الدنمارك صاحب المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، بينما يبدو الطريق مفتوحاً في المجموعة السادسة أمام منتخب إنجلترا، وذلك نظراً لإحتلاله الصدارة برصيد 20 نقطة.

وفي المجموعة السابعة الوضع هو نفسه تقريباً بالنسبة لمنتخب إسبانيا الذي يتصدر الترتيب ويمتلك في رصيده 22 نقطة، أما المجموعة التاسعة فلا يزال الصراع فيها شرساً للغاية بين كلاً من منتخب كرواتيا صاحب الصدارة والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة، ومنتخب أيسلندا صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة أيضاً، ومنتخب تركيا صاحب المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 14 نقطة، ومنتخب أوكرانيا صاحب المركز الرابع والذي يمتلك في رصيده 14 نقطة أيضاً.