تعرف على حظوظ منتخب الأرجنتين في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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بات المنتخب الأرجنتيني في وضعية صعبة للغاية ومعقدة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، فعلى الرغم من أن منتخب التانغو يمتلك نجوماً عديدة وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي، إلا أن المنتخب الأرجنتيني مهدداً بعدم المشاركة في المونديال المقبل، وذلك في حالة إستمرت النتائج السلبية والباهتة التي يُحققها في مشواره في التصفيات مع تبقي جولتين فقط على نهايتها.

ويحتل منتخب الأرجنتين حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب التصفيات ويمتلك في رصيده 24 نقطة، والتي حققها من خلال فوزه في 6 مباريات ولكنه وفي مقابل ذلك سقط في فخ التعادل في 6 مباريات أخرى وتعرض إلي الهزيمة في 4 مباريات، مما أثار الغضب والقلق بين جماهيره لما يمتلكه المنتخب من لاعبين كبار، ولآن هدف هذه الجماهير كان ليس فقط الوصول إلي كأس العالم وإنما التتويج بلقب كأس العالم، وخاصة وأن منتخب الأرجنتين كان قريباً للغاية من تحقيق ذلك في أخر نسخة من عمر المونديال.

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حيث وصل إلي الدور النهائي من مونديال 2014 م في البرازيل، ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ بعد التمديد إلي الأوقات الإضافية، مما كان بمثابة الصدمة للجماهير الأرجنتينية والتي عاشت بدورها في أخر سنتين أجوائاً حزينة للغاية، وذلك بعدما خسر منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في نسختي 2015 م و2016 م على يد المنتخب التشيلي في الدور النهائي.

وبالرغم من أن الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد قام بتعيين المدرب خورخي سامباولي كمدرباً للمنتخب منذ شهرين تقريباً، إلا أن منتخب التانغو سقط برفقته في فخ التعادل في الجولتين السابقتين من عمر التصفيات، ويبقى الآن أمام منتخب الأرجنتين طريق واحد فقط لا ثاني له من أجل التأهل إلي المونديال المقبل، وهو الفوز بأخر لقائين له في التصفيات دون الحاجة إلي النظر إلي نتائج الآخرين لكي يتأهل بشكل مباشر ويبتعد عن الملحق الفاصل، حيث سيستقبل منتخب بيرو في الجولة السابعة عشر ومن ثم يحل ضيفاً على منتخب الإكوادور في الجولة الثامنة عشر والآخيرة.