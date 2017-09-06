تعرف على أسباب فشل منتخب الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2018 م

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تعرض بطل أفريقيا منتخب الكاميرون إلي ضربة موجعة للغاية في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك بعدما فقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلي المونديال عقب النتائج السيئة التي حققها في التصفيات حتى الآن تحت قيادة مدربه الفرنسي هوغو بروس، وذلك على الرغم من تبقي جولتين على نهاية التصفيات المؤهلة إلي المونديال.

وهو الأمر الذي يُشكل صدمة كبيرة لمنتخب الكاميرون وجماهيره، فبالرغم من تواجده في مجموعة صعبة ومعقدة وهي المجموعة الثانية التي تضم كلاً من منتخب نيجيريا ومنتخب الجزائر ومنتخب زامبيا، إلا أن الجماهير الكاميرونية توقعت أن يُنافس منتخب بلادها على بطاقة التأهل إلي المونديال حتى الجولة الآخيرة من عمر التصفيات على الأقل في حالة فشله في الحصول عليها في نهاية المطاف.

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ولعل هذه التوقعات جائت في ظل تتويج المنتخب الكاميروني في مطلع العام الحالي 2017 م وتحديداً في شهر يناير بلقب كأس أمم أفريقيا على أرض الغابون، وعقب ذلك تواجد في كأس القارات في روسيا في شهر يونيو من العام الحالي أيضاً ولكنه ودع البطولة منذ الدور الأول، ولكن الجماهير الكاميرونية توقعت أن يعود منتخبها من جديد إلي روسيا في شهر يونيو المقبل ولكن ذلك لم يحدث مع منتخب تعود على التواجد في المونديال.

ويحتل منتخب الأسود حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط، والأسوء من ذلك أنه لم يُحقق أي إنتصار حتى الآن حيث تعادل في 3 مباريات وتعرض إلي الخسارة في مباراة أخرى.

وكانت البداية جيدة بالنسبة للمنتخب الكاميروني حينما عاد بالتعادل بهدف لمثله من خارج أرضه أمام منتخب الجزائر في الجولة الأولى، ولكن وفي الجولة الثانية سقط في فخ التعادل على أرضه أمام منتخب زامبيا بهدف لمثله، وفي الجولة الثالثة تعرض إلي خسارة قاسية خارج أرضه على يد منتخب نيجيريا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الرابعة سقط في فخ التعادل على أرضه أمام منتخب نيجيريا بهدف لمثله، لتُصبح مبارياته المتبقية شكلية ومجرد تحصيل حاصل.