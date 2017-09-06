تعرف على حظوظ منتخب الأوروغواي في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

Advertisements

إقترب منتخب الأوروغواي كثيراً من حسم أمر تأهله إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، ويأتي ذلك بعدما تمكن منتخب الأوروغواي من إستعادة مركزه الثاني في جدول ترتيب التصفيات عقب مرور الجولتين السابقتين، ولكن ذلك بكل تأكيد لا يجعله في مأمن من الإقصاء نظراً للمنافسة الشرسة بين 7 منتخبات على 4 بطاقات مؤهلة للمونديال.

ولعل ذلك الأمر يُدركه منتخب الأوروغواي جيداً وخاصة وأنه يُدربه منذ سنوات عديدة المدرب المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز، مما يُعطي منتخب الأوروغواي أفضلية كبيرة للغاية على حساب أي منتخب أخر مهما كان إسمه أو مهما كان يمتلك من نجوم عالمية، وربما أبرز دليل على ذلك هو تعادله السلبي بدون أهداف في الجولة الخامسة عشر أمام منتخب الأرجنتين.

Advertisements

مما يؤكد أن منتخب الأوروغواي بات على مشارف التأهل إلي مونديال روسيا، وكل ما يجب عليه أن يفعله من أجل ضمان مقعده بشكل رسمي أن يفوز في الجولتين القادمتين من عمر التصفيات، دون الحاجة إلي النظر إلي نتائج بقية المنتخبات المنافسة وحينها سيضمن منتخب الأوروغواي أيضاً مركزه الثاني في جدول الترتيب وليس فقط تأهله.

وفي الجولة المقبلة أي السابعة عشر سيحل منتخب الأوروغواي ضيفاً على متذيل ترتيب التصفيات منتخب فينزويلا، وفي الجولة الثامنة عشر والآخيرة يستقبل منتخب الأوروغواي في العاصمة مونتيفيديو نظيره منتخب بوليفيا، مما يؤكد بأن الطريق سالكاً تماماً أمام منتخب الأوروغواي من أجل التأهل إلي كأس العالم دون أي معاناة تاركاً الصراع مستمراً بين بقية المنتخبات.

وكان منتخب الأوروغواي قد حقق حتى الآن في خلال مشواره في التصفيات 8 إنتصارات وتعادل في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 5 مباريات أخرى، أما على صعيد معدله التهديفي فقد سجل منتخب الأوروغواي 28 هدفاً في شباك المنافسين ولكن وفي الوقت ذاته إستقبلت شباكه 18 هدفاً، مما يؤكد بأن خطه الدفاعي يحتاج إلي الإصلاح الفوري قبيل الذهاب إلي المونديال، حتى لا يخرج منه خالي الوفاض منذ الدور الأول ويُضبح تأهله لا فائدة منه، علماً بأن أخر إنجاز لمنتخب الأوروغواي في كأس العالم كان في مونديال 2010 م في جنوب أفريقيا حينما أنهى المونديال في المركز الرابع.