تعرف على حظوظ منتخب المغرب في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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بات الشك يحوم حول وضعية المنتخب المغربي في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، فمع إنطلاقة المرحلة النهائية من عمر التصفيات قالت الجماهير المغربية بأن منتخبها بعيداً للغاية عن التأهل إلي المونديال، ولكن وعقب مرور الجولة الثالثة تغير الوضع وقال الجميع أن المنتخب المغربي سيتأهل بلا شك إلي المونديال، ولكن الأصوات المتشائمة عادت من جديد عقب مرور الجولة الرابعة ليُصبح المنتخب المغربي وجماهيره حائرين وخائفين على مستقبلهم في بقية مشوار التصفيات.

ويبقى السؤال من هو المتسبب في تلك الوضعية التي يمر بها المنتخب المغربي تحت قيادة مدربه الفرنسي والمعروف بالثعلب هيرفي رونار، فالعديد من الجماهير يلقون اللوم على المدرب والبعض الآخر يلقون اللوم على اللاعبين وخاصة نجوم المنتخب المغربي والبعض الآخر يلقون اللوم على الإتحاد المغربي لكرة القدم.

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وكان المنتخب المغربي قد حقق حتى الآن إنتصار واحد فقط في مشواره في التصفيات، وفي مقابل ذلك سقط في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى مما جعل صدارة المجموعة الثالثة تكون في قبضة منتخب كوت ديفوار قبيل جولتين فقط على نهاية التصفيات، وهو الأمر الذي لا يبدو جيداً على الإطلاق بالنسبة للمنتخب المغربي.

فعلى الرغم من أن لقائه القادم في الجولة الخامسة سيكون سهلاً نسبياً نظراً لآنه سيستقبل منتخب الغابون في الرباط، إلا أن لقائه الآخير في التصفيات سيكون في غاية الصعوبة حينما يحل ضيفاً على متصدر المجموعة منتخب كوت ديفوار، وبالتالي فإن مهمته في التأهل تُعد معقدة للغاية إلا في حالة واحدة فقط وهي سقوط المنتخب الإيفواري سواء في فخ التعادل أو الخسارة خارج أرضه أمام منتخب مالي في الجولة القادمة.

وبدأ منتخب أسود الأطلس مشواره بالتعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام منتخب الغابون في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية سقط المنتخب المغربي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أرضه أمام منتخب كوت ديفوار، وفي الجولة الثالثة إكتسح المنتخب المغربي ضيفه منتخب مالي بستة أهداف مقابل لا شئ، ولكنه عاد للسقوط من جديد في الجولة الرابعة بعدما تعادل خارج أرضه سلبياً بدون أهداف أمام منتخب مالي.