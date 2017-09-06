تعرف على حظوظ منتخب تشيلي في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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بات منتخب تشيلي بطل كوبا أمريكا في أخر نسختين من عمر البطولة مهدداً بشكل كبير بعدم التواجد في المونديال المقبل في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك عقب النتائج السيئة التي حققها في الجولتين السابقتين من عمر تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم، والتي أدت بدورها إلي تراجعه إلي المركز السادس في جدول ترتيب التصفيات وهو بالتالي ما يعني إقصائه وعدم تأهله إلي المونديال.

وبكل تأكيد سيجد المدرب خوان أنطونيو بيتزي نفسه تحت ضغوطات كبيرة للغاية في أخر جولتين من عمر التصفيات، وخاصة وأن الجماهير التشيلية لن ترضى على الإطلاق بعدم تواجد منتخب بلادها في المونديال المقبل، وذلك نظراً لآن المنتخب التشيلي يمتلك في الوقت الحالي جيلاً مثالياً ربما لن يأتي مثله في السنوات القادمة، وعلى رأس ذلك الجيل كلاً من النجم أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وكلاوديو برافو وغاري ميديل.

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وفي الجولة الخامسة عشر تعرض المنتخب التشيلي إلي خسارة مفاجئة وثقيلة على أرضه والتي جائت على يد ضيفه منتخب الباراغواي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة السادسة عشر والماضية تعرض المنتخب التشيلي إلي خسارة أخرى ولكن هذه المرة خارج أرضه على يد مُضيفه منتخب بوليفيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبالتالي تراجع منتخب تشيلي إلي المركز السادس في جدول الترتيب وإستقر رصيده من النقاط عند 23 نقطة، ولكن ذلك لا يمنعه ولن يمنعه من التأهل إلي كأس العالم إلا أنه يجب عليه أن يُحقق الفوز ولا شئ غيره في أخر لقائين له في التصفيات دون الحاجة إلي النظر إلي نتائج الآخرين، وبذلك سيضمن تواجده بشكل مباشر في المونديال.

علماً بأنه سوف يصطدم بضيفه منتخب الإكوادور في الجولة السابعة عشر في موقعة صعبة نسبياً، وربما ما سيُعطيه الأفضلية فيها أنه سيلعب على أرضه وأمام جماهيره والتي ستكون دافعاً كبيراً له في المباراة، فيما سيختتم مشواره في التصفيات بمواجهة في غاية الصعوبة حينما يحل ضيفاً على المتأهل سلفاً وأفضل منتخب في قارة أمريكا الجنوبية في الوقت الراهن منتخب البرازيل.