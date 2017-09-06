تعرف على حظوظ منتخب السنغال في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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يُعاني منتخب السنغال أحد أفضل منتخبات القارة الأفريقية في الوقت الحالي من صعوبات بالغة في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، ولكن ذلك ليس بسبب مستواه بكل تأكيد حيث يُقدم المنتخب السنغالي مستويات مميزة للغاية منذ إنطلاقة مشواره في التصفيات الحالية، ولكن الحظ هو الذي لم يقف بجانب منتخب السنغال حينما وضعه في مجموعة الموت في التصفيات.

وهي المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من أيضاً منتخب بوركينا فاسو ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من تبقي جولتين فقط على نهاية التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي المونديال، إلا أن هذه هي المجموعة التي من الممكن أن يتأهل منها أي منتخب إلي كأس العالم وذلك بسبب الصراع الشرس بين منتخباتها الأربعة والذي من المتوقع أن لا يتم حسمه سوى مع نهاية الجولة السادسة والآخيرة من عمر التصفيات.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة الرابعة يحتل منتخب بوركينا فاسو حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 6 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب الرأس الأخضر في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل منتخب السنغال المركز الثالث ويمتلك في رصيده 5 نقاط، أما منتخب جنوب أفريقيا فيتواجد في المركز الرابع والآخير في المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط، وهو الأمر الذي يؤكد على قوة الصراع فيما بينهم منذ البداية وحتى هذه اللحظة.

وكان المنتخب السنغالي قد بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على أرضه على حساب منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض منتخب السنغال إلي الخسارة خارج أرضه على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة تعادل منتخب السنغال سلبياً بدون أهداف على أرضه أمام منتخب بوركينا فاسو، وفي الجولة الرابعة تعادل منتخب السنغال خارج أرضه أمام منتخب بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما.

ويبقى أمر التأهل في غاية البساطة بالنسبة للمنتخب السنغالي، حيث يجب عليه أن يفوز في اللقائين المقبلين له خارج أرضه أمام منتخب الرأس الأخضر وداخل أرضه أمام منتخب جنوب أفريقيا، ولكن العقبة الوحيدة التي ستمنعه من الوصول إلي المونديال هي منتخب بوركينا فاسو الذي يجب أن يتعثر في أي جولة من الجولتين القادمتين حتى يضمن منتخب السنغال مقعده في كأس العالم بعد غياب طويل منذ أخر مشاركة له في مونديال 2002 م بكوريا الجنوبية واليابان.