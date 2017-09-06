تعرف على طريق منتخب البرازيل نحو مونديال روسيا 2018 م

Advertisements

كان منتخب البرازيل أول منتخب قد نجح في الوصول إلي المونديال المقبل في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وليس ذلك فحسب بل إن المنتخب البرازيلي وتحت قيادة مدربه الوطني تيتي قد أكد في خلال مشواره في التصفيات الحالية لقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم بأنه منتخب قوي للغاية وقد إستعاد عافيته بشكل كامل بعد الخيبات العديدة التي تعرض لها في السنوات الماضية.

ولعل أسوء تلك الخيبات كانت إقصائه من الدور نصف النهائي من المونديال الذي نظمه على أرضه في صيف عام 2014 م، حيث تعرض المنتخب البرازيلي إلي خسارة قاسية وكارثية ومُذلة على يد منتخب ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، مما كان له وقع الصدمة على الجماهير البرازيلية والكرة البرازيلية بشكل عام فيما بعد ذلك، ولكن يبدو أن المنتخب البرازيلي الآن قد إستعاد ثقته في نفسه ولن يكتفي فقط بالمشاركة في المونديال بل سيسعى أيضاً للمنافسة بقوة على اللقب العالمي على الأراضي الروسية.

Advertisements

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق حتى الآن في مشواره في التصفيات الحالية 11 إنتصار وسقط في فخ التعادل في 4 مباريات ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب السامبا 38 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 11 هدفاً فقط، وإليكم الآن جميع نتائج المنتخب البرازيلي في مشواره في إنتظار أخر جولتين من عمر التصفيات:-

الجولة الأولى: تشيلي 2-0 البرازيل

الجولة الثانية: البرازيل 3-1 فينزويلا

الجولة الثالثة: الأرجنتين 1-1 البرازيل

الجولة الرابعة: البرازيل 3-0 بيرو

الجولة الخامسة: البرازيل 2-2 الأوروغواي

الجولة السادسة: الباراغواي 2-2 البرازيل

الجولة السابعة: الإكوادور 0-3 البرازيل

الجولة الثامنة: البرازيل 2-1 كولومبيا

الجولة التاسعة: البرازيل 5-0 بوليفيا

الجولة العاشرة: فينزويلا 0-2 البرازيل

الجولة الحادية عشر: البرازيل 3-0 الأرجنتين

الجولة الثانية عشر: بيرو 0-2 البرازيل

الجولة الثالثة عشر: الأوروغواي 1-4 البرازيل

الجولة الرابعة عشر: البرازيل 3-0 الباراغواي

الجولة الخامسة عشر: البرازيل 2-0 الإكوادور

الجولة السادسة عشر: كولومبيا 1-1 البرازيل

علماً بأن المنتخب البرازيلي سوف يحل ضيفاً على نظيره منتخب بوليفيا في الجولة السابعة عشر، ومن ثم سوف يصطدم بضيفه منتخب تشيلي في الجولة الثامنة عشر والآخيرة.