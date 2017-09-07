تعرف على طريق منتخب بلجيكا نحو مونديال روسيا 2018 م

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بات منتخب بلجيكا هو المنتخب الأول والوحيد من القارة الأوروبية الذي نجح حتى الآن في حجز مقعده بشكل رسمي في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وعلى الرغم من أن بقية المنتخبات الأوروبية الكبيرة منها بصفة خاصة باتت هي الآخرى قريبة للغاية من التأهل إلي المونديال المقبل، ولكن تأهل منتخب بلجيكا كأول منتخب عن القارة الأوروبية يُعد إنجازاً بكل تأكيد تحت قيادة المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ولكن الجماهير البلجيكية لا يكفيها فقط التأهل إلي كأس العالم وخاصة في ظل الجيل المثالي الحالي الذي يمتلكه منتخب بلادها، حيث يصل طموح الجماهير البلجيكية إلي المنافسة والرغبة في التتويج بالألقاب سواء لقب كأس العالم أو لقب كأس أمم أوروبا، ولعل من أبرز نجوم المنتخب البلجيكي هم إيدن هازارد وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وغيرهم.

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وكان المنتخب البلجيكي قد حقق حتى الآن في خلال مشواره في التصفيات 7 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في مباراة واحدة، ولكنه وفي مقابل ذلك لم يتعرض إلي أي هزيمة مع إحتمالية حدوث ذلك في الجولتين القادمتين من عمر التصفيات، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب بلجيكا 35 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط.

وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثامنة يحتل منتخب بلجيكا الصدارة ويمتلك في رصيده 22 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة، أما منتخب قبرص فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

وإليكم جميع نتائج منتخب بلجيكا في التصفيات حتى الآن:-

الجولة الأولى: قبرص 0-3 بلجيكا

الجولة الثانية: بلجيكا 4-0 البوسنة والهرسك

الجولة الثالثة: جبل طارق 0-6 بلجيكا

الجولة الرابعة: بلجيكا 8-1 إستونيا

الجولة الخامسة: بلجيكا 1-1 اليونان

الجولة السادسة: إستونيا 0-2 بلجيكا

الجولة السابعة: بلجيكا 9-0 جبل طارق

الجولة الثامنة: اليونان 1-2 بلجيكا

علماً بأن منتخب بلجيكا سوف يحل ضيفاً في الجولة التاسعة على منتخب البوسنة والهرسك، فيما يستقبل ضيفه منتخب قبرص في الجولة العاشرة والآخيرة من عمر التصفيات.