تعرف على طريق منتخب اليابان نحو مونديال روسيا 2018 م

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أصبح المنتخب الياباني يُمثل العلامة المسجلة في بطولات كؤوس العالم على مر التاريخ، لذلك كان من الطبيعي أن يحسم أمر تأهله إلي المونديال المقبل في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وعلى الرغم من أن تأهل منتخب الساموراي بشكل رسمي تأخر حتى الجولة قبل الآخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلي المونديال، إلا أنه نجح في نهاية المطاف في إنهاء التصفيات كمتصدراً لمجموعته الثانية.

وكان المنتخب الياباني متواجداً في المجموعة الثانية الحديدية والتي كانت تضم أيضاً كلاً من منتخب أستراليا ومنتخب السعودية ومنتخب الإمارات ومنتخب العراق ومنتخب تايلاند، مما يؤكد بأن مهمته من أجل التأهل إلي المونديال لم تكن سهلة على الإطلاق تحت قيادة مدربه الصربي وحيد خاليلوزيتش.

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ونجح المنتخب الياباني في تحقيق 6 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في لقائين فقط وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في لقائين أخرين، أما على صعيد معدله التهديفي فقد سجل منتخب اليابان 17 هدفاً وإستقبلت شباكه 7 أهداف، مما يؤكد على قوته الهجومية الكبيرة ولكنه وفي الوقت ذاته يحتاج إلي إجراء الإصلاحات على خط دفاعه قبيل المونديال وإلا ستكون مشاركته في كأس العالم مجرد مشاركة شرفية لا أكثر من ذلك.

وهو الأمر الذي لا تطمح إليه الجماهير اليابانية بكل تأكيد وخاصة في ظل إمتلاك منتخب بلادها لاعبين كبار يلعبون في أندية كبيرة في الدوريات الأوروبية، ولعل من أبرزهم كيسوكي هوندا وشينجي أوكازاكي وشينجي كاغاوا ومايا يوشيدا، مما يجعل حلم الجماهير اليابانية كبيراً للغاية على أمل أن يتمكن منتخب بلادهم من الوصول على الأقل إلي الدور ربع النهائي على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً، وإليكم الآن جميع نتائج المنتخب الياباني في المرحلة الثالثة من التصفيات:-