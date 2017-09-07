تعرف على حظوظ منتخب نيجيريا في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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بات منتخب نيجيريا هو أقرب المنتخبات الأفريقية التي أوشكت على التأهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك عقب الأداء والمستوى اللافت الذي قدمه المنتخب النيجيري بعد مرور 4 جولات من المرحلة النهائية من تصفيات القارة الأفريقية حتى هذه اللحظة، علماً بأنه يتواجد في مجموعة صعبة نسبياً والتي تضم أيضاً كلاً من منتخب الكاميرون ومنتخب زامبيا ومنتخب الجزائر.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب نيجيريا قد تمكن من تحقيق نتائج أكثر من رائعة أمام جميع هذه المنتخبات، ولا يفصله الآن سوى 3 نقاط فقط عن الوصول إلي كأس العالم وهو الأمر الذي قد يحسمه في الجولة المقبلة من عمر التصفيات.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة الثانية يحتل منتخب نيجيريا حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 10 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب زامبيا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث ويمتلك في رصيده 3 نقاط، أما منتخب الجزائر فيتواجد في المركز الرابع ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى الآن، علماً بأن المنافس الوحيد لمنتخب نيجيريا على بطاقة التأهل هو منتخب زامبيا والذي إنتفض في الجولتين السابقتين من عمر التصفيات.

وقد حقق المنتخب النيجيري حتى الآن 3 إنتصارات في مشواره في التصفيات وسقط في فخ التعادل في مناسبة واحدة فقط وفي مقابل ذلك لم يتعرض إلي أي هزيمة على الإطلاق، أما على صعيد المعدل التهديفي فقد سجل منتخب نيجيريا 10 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط، وهو ما يؤكد على أن المنتخب النيجيري سوف يكون له شأن كبير في مونديال روسيا في حالة ضمن رسمياً مقعده في الجولة القادمة أو الجولة الآخيرة من عمر التصفيات.

وكان منتخب نيجيريا قد بدأ مشواره بالفوز خارج أرضه على حساب منتخب زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على أرضه على حساب منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة إكتسح ضيفه منتخب الكاميرون بأربعة أهداف نظيفة، وفي الجولة الرابعة سقط في فخ التعادل بهدف لمثله خارج أرضه أمام منتخب الكاميرون.