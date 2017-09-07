ننشر قائمة الزمالك الكاملة للموسم الجديد

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تم الإعلان مؤخرًا عن قائمة نادي الزمالك الجديدة التي قد استقر عليها المسؤولين من أجل خوض موسم رياضي كروي جديد داخل أحد أهم النوادي المصرية حيث جاء أن الجهاز الفني الجديد الخاص بفريق نادي الزمالك والذي يقوده حاليا المونتينيجري نيبوشا قد استقر على قيد عدد 30 لاعبًا ليتم تسجيل أسمائهم في قائمة الفريق الأبيض للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن بداية الموسم الكروي الجديد لنادي الزمالك من المقرر له أن ينطلق يوم غد الجمعة، حيث جاء أنه سوف يتم افتتاح الموسم بواسطة القائمة الجديدة المقررة من أبناء الفارس الأبيض في إطار مواجهته للمباراة القادمة أمام نادي الإنتاج الحربى في اللقاء الذي من المقرر أن يجمعهم يوم السبت القادم.

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وعن قائمة نادي الزمالك الجديدة ورد أنها سوف تضم كلاً من:

١ – أحمد الشناوى ” حارس مرمى ”

٢ – محمد أشرف ” خط وسط ”

٣- طارق حامد ” خط وسط ”

٤ – “أحمد رفعت ” خط وسط ”

٥- محمد مجدي ” مدافع ”

٦ – دونجا ” خط وسط ”

٧ – أحمد توفيق ” خط وسط ”

٨ – على جبر ” مدافع ”

٩ – خالد قمر ” مهاجم ”

١٠ – حازم إمام ” مدافع ”

١١ – الشامي ” خط وسط ”

١٢ – أوباما ” مهاجم ”

١٣ – محمد رمضان ” خط وسط ”

١٤- كابوريا ” خط وسط ”

١٥- معروف يوسف ” خط وسط ”

١٦ – أيمن حفني ” خط وسط ”

١٧ – باسم مرسي ” مهاجم ”

١٨ – جنش ” حارس مرمى

١٩ – أحمد مجدي ” خط وسط ”

٢٠ – محمد إبراهيم ” خط وسط ”

٢١ا – أحمد مدبولي ” خط وسط ”

٢٢ – عبد لله جمعة ” خط وسط ”

٢٣ – داودا ” خط وسط ”

٢٤ – محمود علاء ” مدافع ”

٢٥ – كاسونجو ” مهاجم ”

٢٦ – الونش ” مدافع ”

٢٧ – صلاح عاشور ” مهاجم ”

٢٨ – علاء الشبلي ” مدافع ”

٢٩ – بنيامين ” مهاجم ”

٣٠ – مؤيد العجان ” مدافع “.