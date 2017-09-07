تعرف على حظوظ منتخب غانا في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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باتت حظوظ المنتخب الغاني ضئيلة للغاية في التأهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك عقب البداية المخيبة له في مشواره في التصفيات الأفريقية الحالية المؤهلة إلي المونديال، وهو الأمر الذي يُحبط جماهيره كثيراً نظراً لما يمتلكه منتخب النجوم السوداء من جيل مثالي يتكون من لاعبين شباب وبعض العناصر المخضرمة التي لديها خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، ولكن ذلك يبدو أنه لن ينفع المنتخب الغاني بأي شئ في التصفيات الحالية.

ويأتي ذلك لآن مصيره ليس بيديه فحتى إن فاز المنتخب الغاني في أخر لقائين له في عمر التصفيات، فإن ذلك وحده لا يكفي على الإطلاق حيث سيحتاج المنتخب الغاني إلي تعثر المنتخب المصري في فخ التعادل على الأقل في المباراة المقبلة التي سيخوضها أمام منتخب الكونغو، ولكن ذلك الأمر يُعتبر شبه مستحيلاً نظراً لضعف منتخب الكونغو بشكل كبير وأيضاً لآن المنتخب المصري سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وبالتالي فإن تواجد المنتخب الغاني في المونديال المقبل يبدو أمراً مستبعداً بنسبة كبيرة إلا في حالة حدوث أي مفاجأت.

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وعلى صعيد ترتيب المجموعة الخامسة يحتل منتخب مصر حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب أوغندا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث ويمتلك في رصيده 5 نقاط، أما منتخب الكونغو فيتواجد في المركز الرابع والآخير في ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

وكان المنتخب الغاني قد بدأ مشواره في التصفيات بسقوطه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أرضه أمام منتخب أوغندا في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة خارج أرضه على يد منتخب مصر بهدفين مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة سقط من جديد في فخ التعادل على أرضه أمام منتخب الكونغو في هذه المرة بهدف لمثله، والجولة الرابعة إكتسح مُضيفه منتخب الكونغو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على أمل أن يتمكن من تحقيق مبتغاه في نهاية المطاف ويتأهل إلي المونديال.