تعرف على طريق منتخب المكسيك نحو مونديال روسيا 2018 م

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يُعد المنتخب المكسيكي أول المنتخبات عن قارة أمريكا الشمالية المتأهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك عقب مرور 8 جولات من المرحلة النهائية من عمر التصفيات مما يؤكد على قوة المنتخب المكسيكي وخاصة وأنه يمتلك عناصر قادرة ليس فقط على التأهل إلي المونديال وإنما الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة فيه ولم لا الوصول إلي المربع الذهبي من البطولة.

ولكن وبكل تأكيد تُدرك الجماهير المكسيكية جيداً أن تحقيق ذلك الأمر يبدو في غاية الصعوبة على منتخب بلادها، وذلك بسبب قوة المنتخبات بشكل عام التي تتأهل إلي المونديال والتي تتأهل إلي الدور الثاني بشكل خاص، وذلك على الرغم من أن المنتخب المكسيكي يمتلك جيلاً مثالياً يتكون من عناصر شابة ولديها مواهب كبيرة إضافة إلي بعض عناصر الخبرة التي سبق لها وأن قامت بتمثيل منتخب المكسيك في أخر نسختين من عمر المونديال.

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ولعل من أبرز نجوم المنتخب المكسيكي هم جيوفاني دوس سانتوس وكارلوس فيلا وخافيير هيرنانديز وأندريس غواردادو، حيث تمتلك كل العناصر السابقة خبرة كبيرة جداً في الملاعب الأوروبية وهو الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في تطور المنتخب المكسيكي بصورة كبيرة وخاصة من ناحية تطور العناصر الشابة.

وكان المنتخب المكسيكي قد حقق حتى الآن في مشواره في التصفيات 5 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى ولكنه وفي مقابل ذلك لم يتعرض إلي أي هزيمة على الإطلاق منذ إنطلاقة مشواره في المرحلة الثالثة من عمر التصفيات، أما على صعيد معدله التهديفي فقد سجل منتخب المكسيك 11 هدفاً ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط مع تبقي جولتين على نهاية التصفيات.

وإليكم الآن جميع نتائج منتخب المكسيك حتى هذه اللحظة في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي المونديال:-