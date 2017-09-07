تعرف على حظوظ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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يمر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم بوضعية صعبة ومعقدة للغاية في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث يجد المنتخب الأمريكي نفسه خارج حسابات التأهل إلي المونديال قبل جولتين فقط من نهاية المرحلة النهائية من التصفيات الحالية.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الشعب الأمريكي والذي لا يحلم فقط بمجرد التواجد والمشاركة الشرفية في كأس العالم، وإنما يرغب أيضاً في أن يذهب منتخب بلاده إلي أبعد نقطة ممكنة في المونديال أو على الأقل الوصول إلي الدور ربع النهائي من عمر البطولة العالمية، وذلك نظراً لما يمتلكه المنتخب الأمريكي من إمكانيات قادرة على تحقيق ذلك الهدف سواء على الصعيد البشري أو خاصة على الصعيد المادي والتحضيرات على أعلى مستوى وإقامة المعسكرات.

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ولكن ومن أجل تحقيق هدف الشعب الأمريكي يجب على المنتخب الأمريكي أن يضمن مقعده أولاً في المونديال ومن ثم يُفكر في فرصه حينما يكون على الأراضي الروسية، وذلك لآن المنتخب الأمريكي يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب التصفيات وبالتالي فإن ذلك المركز لا يُعطيه سوى بطاقة الملحق النهائي وليس التأهل المباشر كما ترغب جماهيره.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يحتل منتخب المكسيك حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 18 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة منتخب كوستاريكا في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 15 نقطة، فيما يحتل منتخب بنما المركز الثالث ويمتلك في رصيده 10 نقاط، أما منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فيتواجد في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، ويليه مباشرة منتخب الهندوراس في المركز الخامس ويمتلك في رصيده 9 نقاط أيضاً، مما يؤكد على أن الصراع على بقية بطاقات التأهل إلي المونديال لا يزال شرساً للغاية بين 4 منتخبات.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن أمر التأهل بالنسبة للمنتخب الأمريكي بشكل مباشر إلي المونديال لا يزال في يده، وذلك عن طريق فوزه في اللقائين القادمين له في التصفيات حيث سيستقبل في الجولة التاسعة منتخب بنما ومن ثم سيحل ضيفاً على منتخب ترينيداد وتوباغو في الجولة العاشرة والآخيرة من عمر التصفيات.