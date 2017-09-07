تعرف على حظوظ منتخب بيرو في التأهل إلي مونديال روسيا 2018 م

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إستعاد منتخب بيرو من جديد كامل حظوظه في التأهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وذلك بعدما حقق فوزين على التوالي في الجولتين السابقتين من عمر تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي المونديال، مما جعله بالتالي يصعد إلي المركز الرابع في جدول ترتيب التصفيات بعد أن كان خارج حسابات التأهل تماماً.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب بيرو لا يزال لم يضمن مقعده بشكل رسمي من أجل التأهل إلي المونديال، وذلك بسبب تبقي جولتين من عمر التصفيات وخاصة وأنهما في غاية الصعوبة حيث سيحل ضيفاً على منتخب الأرجنتين في الجولة السابعة، ومن ثم سوف يصطدم بضيفه منتخب كولومبيا في الجولة الثامنة عشر والآخيرة من عمر التصفيات.

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وكان منتخب بيرو قد حقق حتى الآن في خلال مشواره في التصفيات 7 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في 6 مباريات أخرى، أما على صعيد معدله التهديفي فقد سجل منتخب بيرو 26 هدفاً ولكنه وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 25 هدفاً، مما يؤكد بأن خط دفاعه يُعاني كثيراً وهو الأمر الذي قد يمنعه في نهاية المطاف من التأهل إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية.

ولكن حتى لو فرض وإستمر منتخب بيرو في تألقه ونتائجه الإيجابية وتأهل إلي المونديال، فإنه لن يتمكن بكل تأكيد من الصمود أمام المنتخبات القوية التي سيواجهها في كأس العالم وسيخرج دون أدنى شك من الدور الأول، وإليكم الآن جميع نتائج منتخب بيرو حتى هذه اللحظة في التصفيات الحالية المؤهلة إلي المونديال:-