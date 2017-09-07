جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد يوم غداً الجمعة إنطلاقة فعاليات الدوري المصري الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، وذلك بعدما كان قد إنتهي الدوري في الموسم الماضي 2016 – 2017 م منذ شهر واحد فقط تقريباً وهو الأمر الذي لا يحدث تقريباً في دولة على مستوى العالم ولكنه يحدث في جمهورية مصر العربية، وسوف تُقام الجولة الأولى من عمر الدوري على مدار 4 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية مع يوم غداً الجمعة حيث يستقبل فريق الداخلية نظيره فريق بتروجيت، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق الرجاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يستقبل فريق طنطا نظيره فريق النصر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق الإتحاد السكندري بضيفه فريق الإسماعيلي في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي لقاء أخر يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره فريق الإنتاج الحربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يحل وصيف الموسم الماضي فريق مصر المقاصة ضيفاً على الصاعد حديثاً فريق الأسيوطي سبورت، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق المصري البورسعيدي بضيفه فريق وادي دجلة في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي لقاء أخر يبدأ حامل اللقب فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه فريق طلائع الجيش، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأثنين تُختتم الجولة الأولى بموقعة مرتقبة حينما يصطدم فريق إنبي بضيفه فريق سموحة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.