موعد مباراة ليل وبوردو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق ليل بضيفه فريق بوردو يوم غداً الجمعة في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب متروبول الجديد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل تأكيد لجماهير النادي أن الفريق قد إستفاد من فترة الدولي الماضية بأفضل طريقة ممكنة، وخاصة في ظل البداية المتعثرة للفريق إنطلاقة الموسم الحالي.

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فعقب مرور 4 جولات فقط من عمر الدوري حقق فريق ليل إنتصار وحيد فقط وسقط في فخ التعادل في لقاء أخر، ولكنه وفي مقابل ذلك تعرض إلي الخسارة في لقائين مما أثار الكثير من القلق بين جماهيره والتي باتت تخشى على مستقبل فريقها في الموسم الحالي، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق ليل في الموسم الحالي مع المدرب مارسيلو بيلسا هو إنهاء الدوري في إحدى المقاعد المؤهلة إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ولكن وفي الوقت ذاته تُدرك جماهير فريق ليل جيداً أن ذلك الهدف من الممكن أن لا يتحقق في نهاية المطاف، وذلك بعدما قام المدرب مارسيلو بيلسا بإجراء تغيير شامل على الفريق وإنتداب ما يقرب من 12 لاعباً جديداً ومعظمهم من العناصر الشابة، وهو ما يؤكد أن فريق ليل سوف يحتاج إلي المزيد من الوقت من أجل الإنسجام وتقديم الأداء المنتظر منه والذي سيُمكنه من المنافسة على لقب الدوري الفرنسي من جديد ربما في المستقبل القريب.

أما على الجانب الآخر فيبدو حال فريق بوردو أفضل قليلاً وذلك على الرغم من الإنطلاقة السيئة له في الموسم وإقصائه من الأدوار التمهيدية من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث يتواجد الفريق حالياً في المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك بعدما حقق الفوز في لقائين وسقط في فخ التعادل في لقائين مما جعله يحصد 8 نقاط، وربما ما يُعطيه أفضلية كبيرة أنه لم يتعرض حتى الآن إلي أي هزيمة.