موعد مباراة ميتز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ميتز يوم غداً الجمعة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري باحثاً عن تحقيق فوزه الخامس على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في الصراع الشرس على اللقب رفقة حامل اللقب فريق موناكو والذي حقق هو الآخر بدوره أربعة إنتصارات على التوالي، مما يؤكد بأن الفائز باللقب في الموسم الحالي سوف يُعاني كثيراً حتى الجولة الآخيرة من عمر الدوري.

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ولكن الفريق الباريسي سيكون مختلفاً تماماً عن أي فترة سابقة، وخاصة بعدما تعاقد في اليوم الآخير من عمر الميركاتو الصيفي الذي أقفل أبوابه في نهاية الشهر الماضي مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي قادماً من صفوف غريمه فريق موناكو، وهو الأمر الذي سيُزيد من قوة فريق باريس سان جيرمان كثيراً في الموسم الحالي وفي المواسم المقبلة، علماً بأن صفقة كيليان مبابي لا تُعد أقوى صفقات النادي الباريسي في الصيف الحالي، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة القرن.

وبالتالي فإن طموحات فريق باريس سان جيرمان باتت كبيرة للغاية، فبعدما كان هدف الفريق الرئيسي هو السيطرة على الكرة الفرنسية فقط والإكتفاء بتقديم مستوى طيب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أصبح هدف الفريق الآن هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا سواء في الموسم الحالي أو في الموسم المقبل كحد أقصى، وبكل تأكيد يمتلك فريق باريس سان جيرمان كل مقومات النجاح بعد الصفقات القوية التي أبرمها في الصيف الحالي.

وإليكم جميع نتائج فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حتى الآن في الموسم الحالي:-

الجولة الأولى: باريس سان جيرمان 2-0 أميان

الجولة الثانية: غانغون 0-3 باريس سان جيرمان

الجولة الثالثة: باريس سان جيرمان 6-2 تولوز

الجولة الرابعة: باريس سان جيرمان 3-0 سانت إيتيان

تدريبات فريق باريس سان جيرمان تحضيراً للمباراة