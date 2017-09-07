موعد مباراة هامبورغ ولايبزيغ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق هامبورغ بضيفه فريق لايبزيغ يوم غداً الجمعة في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب فولكسبارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق هامبورغ المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه منذ سنوات عديدة مما أدى إلي جعله يُنافس في كل موسم على شئ واحد فقط وهو تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني، وبالتالي فإن جماهيره زاد تفائلها كثيراً في الموسم الحالي وباتت ترغب في أن يتمكن فريقها على الأقل من حجز مقعده في إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

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وهو الأمر الذي يبدو منطقياً بالنسبة لفريق هامبورغ نظراً لعدم إمتلاك الفريق القدرات اللازمة من أجل المنافسة على لقب البوندسليغا، وكان فريق هامبورغ قد بدأ مشواره بالفوز على أرضه على حساب فريق أوغسبورغ بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم عاد بالفوز من خارج أرضه على حساب فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما على الجانب الآخر فعلى الرغم من تعثره في إنطلاقة مشواره في البوندسليغا، إلا أن فريق لايبزيغ يبدو أنه قد إستعاد مستواه شيئاً ما الذي كان عليه في الموسم الماضي، حيث خسر الفريق في الجولة الأولى خارج أرضه على يد فريق شالكة بهدفين مقابل لا شئ، ولكن إستفاق في الجولة الثانية وحقق فوزاً عريضاً على أرضه على حساب فريق فرايبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبكل تأكيد سيدخل فريق لايبزيغ هذه المواجهة الصعبة أمام فريق هامبورغ من أجل الفوز فقط، وذلك من أجل التحضير بشكل مثالي لإنطلاقته المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي والتي يُشارك فيها لأول مرة في تاريخه، حيث سيصطدم يوم الأربعاء المقبل بضيفه الثقيل فريق موناكو الفرنسي على أرضية ملعب ريد بول أرينا في موقعة منتظرة.