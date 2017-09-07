موعد مباراة هاميلتون وسيلتك في الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل حامل اللقب فريق سيلتك ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هاميلتون يوم غداً الجمعة في مباراة سهلة نسبياً، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسكتلندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سيلتك المواجهة تحت قيادة مدربه الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل محاولة إستعادة صدارته لترتيب الدوري والتي كان قد فقدها قبيل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل على أرضه بهدف لمثله أمام فريق سانت جونستون، وبالتالي فإن فريق أبردين يتربع على عرش القمة حالياً ويمتلك في رصيده 12 نقطة فيما يمتلك فريق سيلتك 10 نقاط في المركز الثاني.

Advertisements

وهو الأمر الذي يعني أن الفارق ليس كبيراً وبإمكان فريق سيلتك قلب الطاولة على فريق أبردين بشكل سريع، وذلك لما يمتلكه بطل إسكتلندا من إمكانيات كبيرة للغاية بعكس أي فريق إسكتلندي أخر، ولعل أبرز وأقرب دليل على ذلك أن فريق سيلتك سيطر في الموسم الماضي على جميع الألقاب المحلية في إسكتلندا حينما فاز بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة.

ولن يبدو الأمر مفاجئاً في حالة كرر ذلك السيناريو في الموسم الحالي من جديد، ولكن على الرغم من ذلك التألق على المستوى المحلي إلا أن جماهير نادي سيلتك ترغب في أن يتطور الفريق أكثر على المستوى الأوروبي وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فلم يُطالب أحد الفريق بالفوز باللقب على سبيل المثال نظراً لإستحالة ذلك الأمر ولكن على الأقل عدم الخروج من دور المجموعات كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية.

ولا شك أن قرعة دور المجموعات لم تخدم فريق سيلتك مجدداً مثلما حدث في الموسم الماضي، وذلك بعدما أوقعته في المجموعة الثانية رفقة كلاً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني وفريق أندرلخت البلجيكي، علماً بأن مباراته الأولى في المسابقة سوف تكون في يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب سيلتك بارك أمام الضيف الثقيل فريق باريس سان جيرمان في موقعة مرتقبة بين الطرفين.